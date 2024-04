Takhle levné ještě nebyly. Ceny bestsellerů Galaxy A54 a Redmi Note 12 Pro klesly na minimum

Od dnešního dne pořídíte oblíbené modely od Xiaomi a Samsungu supervýhodně. Nejen, že pořádně zlevnily, ale navíc k nim získáte i parádní bonus. Díky této kombinaci výhod je teď pořídíte za absolutně nejnižší ceny na trhu. A co víc, ke všem modelům dostanete od Mobil Pohotovosti prodlouženou tříletou záruku úplně zadarmo.

Bestseller Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G vás díky bonusu a slevovému kódu “xiaomi15” vyjde na 5 366 Kč (běžně 7 490 Kč), což je vzhledem k jeho skvělým parametrům lákavá koupě – takhle levný totiž ještě nikdy nebyl. Za 6 191 Kč (s kódem xiaomi10) pořídíte ještě o kus výkonnějšího sourozence – Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G (běžně 7 990 Kč).

Skutečně vlajkové parametry, jako jsou 144Hz AMOLED displej, 5 000mAh baterie s 120W ultrarychlým nabíjením nebo skvělý 50Mpx Leica fotoaparát, najdete u Xiaomi 13T Pro. Pořídíte ho už za 13 791 Kč (běžně 16 990 Kč). A pokud sháníte skutečně levný telefon, s nadupaným Redmi Note 12 za 3 290 Kč chybu rozhodně neuděláte.

Galaxy A54 za nejmíň

A co na to konkurence? Áčková řada Samsungů se po právu řadí mezi to nejlepší, co lze ve střední třídě vůbec pořídit. Konkrétně Samsung Galaxy A54 bezvadně fotí, díky 8jádrovému procesoru je parádně plynulý, a na jedno nabití vydrží klidně i dva dny. Teď je navíc absolutně nejlevnější, co kdy byl – seženete ho už za 6 890 Kč (běžně 7 890 Kč).

Ještě levněji pořídíte Samsung Galaxy A34, právě teď ho koupíte už za 6 292 Kč (běžně 6 792 Kč). A doslova za hubičku teď seženete i Galaxy A14, stojí totiž jen 3 390 Kč. Kompletní nabídku zlevněných produktů najdete na mp.cz/vyprodej.