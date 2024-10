Takhle jste legendární hru Mafia ještě neviděli. AI umí přetvářet hry do reálného světa

Youtuber T3mas1 využívá pokročilý AI nástroj Runway Gen-3 k přeměně her do realistických scén

Videa zahrnují ikonická místa z her s fotorealistickou grafikou

Výsledek posouvá vizuální zážitek hry na úroveň, která byla dříve nemožná, stále však obsahuje řadu chyb

Youtuber známý pod přezdívkou T3mas1 si získal pozornost herní a technologické komunity svými dechberoucími videi, kde přeměňuje herní světy do „reálného světa“ za pomoci umělé inteligence. V jednom ze svých posledních videí navíc využil tento program pro přetvoření legendární herní série Mafia, čímž si získal srdce mnoha diváků. Používá k tomu pokročilou technologii s názvem Runway Gen-3, která umožňuje převod herních grafik na fotorealistické vizuály. Tento projekt vzbudil velký ohlas a ukazuje, jak AI může změnit podobu herního průmyslu.

Technologie spočívá ve využití AI generátorů videí, které dokáží převádět standardní herní záběry do podoby reálného světa. Tento nástroj vytváří nové textury a dynamické efekty, které zvyšují dojem reálného prostředí. Například u druhého dílu Mafie, zasazeného do 40. a 50. let, jsou budovy, vozidla a postavy převedeny do filmových scén, jako by šlo o záběry z dobového filmu.

Klíčové scény a ikonické momenty

Video je zaměřeno především na přeměnu klíčových scén, které jsou pro fanoušky nezapomenutelné. Kromě vizuálního zpracování klade důraz i na detaily, jako jsou nasvětlení, stíny a pohyby postav, které však ve videu nejsou úplně nejkvalitnější. Až bude program v rozsáhlejší fázi vývoje, jistě se jeho výsledky budou blížit kvalitě velkorozpočtových filmů. V současné době je však program nedokonalý a chyby jsou ve videích značné.

Tento projekt odhaluje potenciál AI nejen v oblasti filmové tvorby, ale i v herním průmyslu. Použití nástrojů umělé inteligence jako Runway Gen-3 může v budoucnu výrazně změnit způsob, jakým jsou hry nebo také filmy vyvíjeny. Videa od T3mas1 ukazují, že hranice mezi hrami a filmem se neustále ztenčují, a hráči tak mohou v budoucnu očekávat ještě více pohlcující zážitky.

Přestože výsledek vypadá lépe, než by se dalo očekávat, práce s AI není vždy bez komplikací. Ve videu si můžeme povšimnout častých chyb v generaci okolí, samotného auta nebo právě kolemjdoucích NPC postav.

Řadu dalších předělávek oblíbených her (včetně GTA 6) do reálného světa za pomoci AI naleznete na tomto YouTube kanále.