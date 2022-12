Tahle vychytávka Androidu ušetří až 60 procent paměti. Máte ji už k dispozici?

Problémy s nedostatkem místa v úložišti asi nikdy nepřestanou uživatele chytrých telefonů pronásledovat. To vestavěné (je nejrychlejší a někdy i to jediné) se sice s postupem času neustále zvětšuje, nicméně naše nároky rovněž rostou, nemluvě o velikosti fotografií a samotných aplikací. Právě ty spolykají nemalou porci gigabajtů, což uživatele často staví před Sofiinu volbu – které aplikace smazat? Jistě to znáte také – smažete dlouho nepoužívanou aplikaci, abyste ji vzápětí nutně potřebovali.

Initial look at @GooglePlay 's App archive feature which was announced back in March 2022 and seems fully functional but the number of apps is almost none. @googlenews is the only app supporting it for now.@MishaalRahman @madebygoogle #Android pic.twitter.com/ZovpuJ3BBQ

— Kim (@AssembleDebug) October 11, 2022