Tahle skvělá aplikace pro Apple Watch převede hlas na text. Poradí si i s češtinou

V pracovním i osobním životě si asi každý potřebuje občas něco poznamenat. Nalepovací papírky nahradily aplikace jako Google Keep nebo Evernote. Ale ještě pohodlnějším způsobem jsou hlasové poznámky.

Pokud máte zařízení s iOS (případně watchOS), můžete vyzkoušet aplikaci Just Press Record. Jde o šikovný záznamník, který dokáže o dost více, než jen nahrávat zvuk.

Problém není ani převod na text v češtině

Jak je již z názvu aplikace patrné, vše začne stiskem tlačítka nahrát. Podporována je i čeština a pokud budete diktovat interpunkci, zaznamená se i ta. Co se ale pak stane s vaší nahrávkou? Inu, můžete si ji například nechat převést na text. Nahrávky jsou pak synchronizovány mezi vašimi zařízeními přes iCloud a přehledně tříděny do složek. Nechybí samozřejmě ani možnost nahrávky přejmenovávat či přímo sdílet, a to jak v textové, tak zvukové podobě.

V nahrávkách lze díky převedení na text vyhledávat. Přímo z prostředí aplikace je možné upravovat transkripce, i stříhat zvukové záznamy. Pokud například z pracovních důvodů potřebujete vysokou kvalitu záznamu, lze využít i externě připojené mikrofony a záznam do bezztrátových formátů.

Jak již bylo řečeno, aplikace existuje i ve verzi pro Apple Watch. Ty jsou vhodné především pro rychlé zaznamenání audia, ale 12 posledních nahrávek je uloženo i přímo v hodinkách a lze je z nich přehrát.

Appku “Just Press Record” jsem neznal.

Teď už znám a používám.

Spolehlivě funguje i převod mluveného do textu v Češtině.

Užitečné, mít něco takového na zápěstí. https://t.co/wrp5whgTsO — … M … (@marekhajn) February 4, 2020

Aplikace Just Press Record je dostupná pouze v placené verzi. Pořídit ji můžete za 129 Kč.