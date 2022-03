Tahle novinka od OnePlus bude trhat rekordy v rychlosti nabíjení

Značka OnePlus od svého počátku nabízela telefony s vlajkovými čipsety za ceny nižší než konkurence. Před dvěma lety ale ve firmě došlo ke změně strategie, čehož jsou důkazem levnější smartphony z rodiny Nord. OnePlus s nimi zřejmě slaví úspěch, jelikož i pro letošní rok chystá do této řady další přírůstky. Mezi nimi i model OnePlus Nord 3, jehož klíčové parametry odhalil informátor Digital Chat Station.

OnePlus Nord 3 bude opět velmi dobře vybavený

OnePlus Nord 3 by měl jet ve stejných kolejích jako jeho předchůdci – mělo by se jednat o telefon střední třídy s několika prvky známými spíše z vlajkových zařízení. Má to být poznat už na samotném displeji, kterým bude 6,7″ AMOLED s Full HD+ rozlišením a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Nepředpokládáme však, že se bude jednat o LTPO (LTPS) panel, který umí frekvenci dynamicky měnit.

Do displeje má být integrována čtečka otisků prstů a také 16Mpx selfie kamerka schovaná do kruhového výřezu. Vzadu budou fotoaparáty s rozlišením 50, 8 a 2 Mpx (klasický, širokoúhlý a pravděpodobně monochromatický).

OnePlus Nord 3 požene kupředu čipset MediaTek Dimensity 8100, což rozhodně není žádné ořezávátko – v benchmarku AnTuTu nasbíral zhruba 850 tisíc bodů. Vysoký výkon rovněž zajistí 12 GB rychlé operační paměti typu LPDDR5 a úložiště typu UFS 3.1 s kapacitou až 256 GB. Samozřejmostí je podpora všech myslitelných standardů bezdrátových sítí v čele s 5G a Wi-Fi 6.

Energii má telefonu dodávat 4500mAh akumulátor s podporou superrychlého nabíjení s výkonem až 150 wattů. To ostatně potvrzuje i databáze čínské certifikační autority 3C, kde se minulý týden objevil smartphone OnePlus s nabíjecím výkonem až 160 wattů.

Kdy bude OnePlus 3 představen, to zatím nevíme, ale podle zvyklostí tipujeme letní měsíce.