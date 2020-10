T-Mobile představil vánoční nabídku. Nastálo můžete získat až 3 GB dat

Operátor T-Mobile nelení a na konci října jako první představil svou vánoční nabídku, která se točí především kolem dat. Přístup k internetu a mobilní data jsou jednou z hlavních priorit operátora, a to obzvlášť v současné složité době. Společnost se proto rozhodla připravit bohatou vánoční nadílku pro tarifní zákazníky, uživatele předplacených služeb i zájemce o T-Mobile televizi.

Všichni uživatelé, noví i stávající, poslední generace Můj tarif s datovým objemem 1,5 až 16 GB, dostanou trvale od 29. října data navíc do svého tarifu, aniž by se jakkoliv zvýšila jeho cena. Data navíc jim budou každý měsíc k dispozici v mobilní aplikaci Můj T-Mobile, přímo u ukazatele spotřebovaných dat, stačí si je jen vyzvednout.

Až 3 GB dat navíc a nastálo

Například zákazníky oblíbený Můj tarif M (neomezené volání a SMS) s 1,5 GB dat dostane měsíčně „přidáno“ 0,5 GB na surfování. Za datový objem 2 GB, neomezené hovory a textovky tak uživatelé zaplatí 525 Kč, tedy stejnou cenu jako dosud za tarif s 1,5 GB. K tarifům s objemem 2–7 GB přihodí T-Mobile 1 GB měsíčně.

Surfaři s měsíčním limitem 12 a 16 GB dostanou přidáno dokonce 3 GB. Například Můj tarif M a 15 GB dat (12+3) tak přijde měsíčně na 825 Kč. Vylepšení platí jak pro zákazníky z řad domácností, tak pro drobné podnikatele a živnostníky.

T-Mobile nezapomíná ani na děti školou povinné a mladé do 26 let věku. Také tarifů Můj Student se navýšení datového objemu týká. Mladí zákazníci si tak budou moci užívat 8 GB (dosud 7 GB) nebo 22 GB (dosud 17 GB). Například za 575 Kč měsíčně tak nyní uživatelé dostanou 22 GB dat plus 100 minut a 100 SMS do všech sítí.

Nový chytrý telefon, k němu druhý za korunu a k tomu ještě 24 GB navíc

V listopadu a prosinci přináší T-Mobile svou oblíbenou akci: k novému smartphonu druhý za korunu. Stačí uzavřít nebo prodloužit svou stávající smlouvu na dva roky a sáhnout po přístroji ze speciální vánoční nabídky. Ke koupi jakéhokoliv nového telefonu se smlouvou, ať už on-line, či na prodejně nebo prostřednictvím zákaznického centra, dostane každý ještě 24 GB na dva roky zcela zdarma.

V listopadu si mohou zákazníci vybírat ze dvou zvýhodněných párů chytrých telefonů značky Xiaomi. K Xiaomi Redmi Note 9 Pro se základní cenou 7 998 Kč s DPH přibalí T-Mobile model Xiaomi Redmi 9 (32 GB) za 1 Kč (standardní cena 2 999 Kč s DPH).

Například s paušálem Můj tarif M (neomezené volání a SMS) a neomezeným internetem v mobilu SD, přijde dvojice telefonů jen na 4 999 Kč s DPH (dotace 3 000 Kč). Druhým zvýhodněným párem je Xiaomi Mi 10T 128 GB (cena 12 998 Kč s DPH) s Xiaomi Redmi 9 64 GB za kačku (standardní cena 4 799 Kč). V prosinci se zákazníci mohou těšit na nabídku od některého z dalších výrobců.

Stejně jako si lze snížit cenu dvojice dotací jeden až pět tisíc korun, je možné při uzavření smlouvy na dva roky využít také prodej na splátky bez navýšení. Navíc při sjednání smlouvy on-line dostane zákazník na první měsíc neomezená data zdarma.

K T-Mobile TV nový televizor od 400 Kč měsíčně

Stejně jako na jaře, trávíme nyní mnohem více času před televizní obrazovku. T-Mobile nabízí k nově uzavřeným nebo prodlouženým smlouvám na televizní služby od T-Mobile na 24 měsíců (tarif S a vyšší) hned trojici UHD televizorů značky Philips za mimořádné ceny. Zákazníci mohou vybírat z přístrojů s úhlopříčkou 43, 50 a 58 palců.

Například 50palcový model 50PUS8505/12 přijde běžně v obchodě na 19 999 Kč. Ovšem u T-Mobile je k mání za 10 351 Kč. Zákazníci mohou samozřejmě využít i splátkový prodej bez navýšení. Při nákupu stačí jedna koruna a měsíční splátka činí jen 450 Kč po dobu 23 měsíců. Menší, 43palcový přístroj, přijde jen na 400 Kč měsíčně (23 splátek) + 1 Kč, nebo na 9 201 Kč. Běžná cena v obchodech přitom činí 16 999 Kč.

Noví i stávající uživatelé T-Mobile televize (IPTV) mají zcela zdarma k dispozici až do 15. ledna 2021 kompletní Videotéku, která nabízí téměř 1 000 hodin filmů, seriálů nebo dokumentů. Kromě toho nabídne T-Mobile od 1. prosince všem divákům ochutnávku vybraných kanálů z vyšších programových tarifů. Až do 17. ledna si tak diváci mohou zhlédnout jedinečné dokumenty na BBC Earth, ale i ten nejlepší evropský fotbal na Premier Sport HD, DIGI Sport 1 HD a DIGI Sport 2 HD.

A kdo ještě nemá pevný internet pro zřízení T-Mobile televize, může až do konce roku využít speciální nabídku. Zákazníci si během prvního půlroku mohou vyzkoušet internet s nejvyšší dostupnou rychlostí na jejich adrese jen za 299 Kč měsíčně.

Za každé dobití nebo aktivaci předplacené hlasové karty 10 GB dat

V letošním roce T-Mobile výrazně vylepšil své datové balíčky pro uživatele předplacených karet. V listopadu a v prosinci přichází ale operátor s jedinečnou nabídkou. Za každé dobití totiž zákazník získá 10 GB dat zdarma, stačí si je vyzvednout do sedmi dnů v mobilní aplikaci Můj T-Mobile. Platnost balíčku je 30 dnů od aktivace v aplikaci.

Nabídka platí pro stávající i nové zákazníky – těm jen stačí pořídit si a aktivovat novou Twist kartu. Navíc T-Mobile nabídne roční datový balíček s objemem 12 GB (1 GB na každý měsíc) se slevou 50 %, tedy za 499 Kč, který lze zakoupit i v podobě poukazu jako dárek pod stromeček.

Veškeré odměny, ať už data do tarifu, za nákup telefonu, on-line uzavření smlouvy či dobití předplacené karty najdete přímo v aplikaci Můj T-Mobile. Letošní vánoční T-Mobile nabídku najdete od 1. listopadu také na webu operátora.