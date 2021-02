T-Mobile Magenta Experience Center je unikátní prostor plný technologií, najdete jej na Pankráci

T-Mobile dnes v Praze otevřel Magenta Experience Center. Jedná se o inovativní prostor plný inspirace, zábavy a edukace. Na ploše přes 800 metrů čtverečních v nákupním centru Arkády Pankrác nabízí T-Mobile nejen místo na co-working, herní zónu, podcastové studio či představení chytré domácnosti, ale i edukační a konferenční prostory s každodenním programem i možností uspořádat vlastní firemní akce. Jedná se o zcela ojedinělý koncept, který nemá obdoby ani ve skupině Deutsche Telekom, ani v České republice.

Magenta Experience Center rozhodně není prvoplánovou prodejnou. Její výjimečnost potvrzuje i její zrod. První návrhy totiž vznikly v červnu 2020 na třídenním T-Hackathonu, kterého se zúčastnilo 44 studentů v 17 týmech. Autorské studie přinesly celou řadu zajímavých konceptů a hned 11 ideových nápadů T-Mobile využil při samotné realizaci. Vítězné týmy se navíc vydaly do architektonické kanceláře art1st v Budapešti, kde společně s architektky skupiny Deutsche Telekom pracovaly na finálním návrhu.

T-Mobile: Představujeme Magenta Experience Center

Provoz Magenta Experince Center klade důraz na ekologii, recyklaci, udržitelnost i podporu mladých tuzemských firem. Díky skvělým nápadům studentů je prostor také plný zeleně. Česká společnost Future Farming se postarala o vybudování aquaponické farmy, o živé zelené stropy a vertikální zahrady pečuje další tuzemská firma – Čarokvěty.

Ještě než se dali do práce stavbaři, bylo potřeba prověřit funkčnost celého prostoru. A jak jinak než ve virtuální realitě. Díky Virtuplexu, největšímu prostoru pro profesionální využití virtuální reality, mohli autoři nejen vyzkoušet všechny detaily, ale představit celý projekt partnerům, kteří se podílejí na vybavení a provozu Magenta Experience Center.

„Stále více se přesouváme do digitálního světa, a to platí i pro nákup mobilních služeb. Žádný operátor v Česku i ve skupině Deutsche Telekom však nemá prostor, kde by nabídl možnost konzultace, poradil a kde by se zákazníci mohli dozvědět něco nového. Kde by prostě nabídl lidskou pomoc, a to je právě Magenta Experience Center,“ říká Michal Dvorský, manažer maloobchodního prodeje společnosti T-Mobile, a dodává: „Věřím, že tento koncept návštěvníky zaujme, protože se opravdu nejedná o prodejnu v ‚novém’ kabátě.“

A na co se mohou tedy návštěvníci těšit, až to protipandemická opatření dovolí? V EasyEdu zóně na ně bude každý den čekat porce vzdělávání, inspirace a zábavy formou přednášek, setkání se zajímavými řečníky, workshopy, vzdělávací kurzy, programy pro děti, poradenství a mnoho dalšího.

Dále Magenta Experince Center nabízí co-workingové prostory s kavárnou – ideálním místem nejen pro pracovní schůzky. Nechybí ani představení chytré domácnosti Magenta Home, chytrých domácích spotřebičů a v co-workingové kuchyni dojde i na kuchařské akce.

Nejrychleji rostoucím žánrem jsou v dnešní době podcasty. Magenta Experience Center proto disponuje plně vybaveným nahrávacím studiem, které lze pro tvorbu podcastů samozřejmě využít. Vyškolený personál rád poskytne rady pro začátečníky.

Velmi oblíbenou částí bude jistě Gaming zóna. Na jednom místě tak návštěvníci najdou herní výbavu od XBOXu, AR technologie, představení T-Mobile televize, VOD služeb jako Netlfix a HBO, prostě svět domácí zábavy od A do Z. Rádi hostům poradíme s výběrem herní techniky, nastavením i ukážeme exkluzivně poslední herní novinky.

Zároveň si mohou návštěvnici vymazlit svůj telefon. V Tuning stage se dozví, jam pracovat s 3D tiskárnou, jak nalepit folii na displej i jaké příslušenství zvolit pro svůj telefon.