Surface v roce 2021: velký přehled chystaných novinek

Microsoft v loňském roce představil několik novinek ze své rodiny zařízení Surface. Dočkali jsme se jak nových modelů (Surface Laptop Go a Surface Duo), tak lehkých upgradů minulých generací (Surface Go 2, Surface Pro X a Surface Book 3). Tradiční podzimní tiskovka byla na nové produkty výrazně chudší než loni, letos se snad dočkáme většího přísunu novinek. Jaké to budou, se pokusil shrnout obvykle dobře informovaný server Windows Central.

Surface Pro a Surface Laptop 4 dorazí už zanedlouho

Prakticky jisté je uvedení pokračovatelů Surface Pro 7 a Surface Laptop 3. To prý bylo původně uvažované už na loňský podzim, nakonec však došlo k odkladu na letošní rok. Jako první by měl dorazit Surface Pro 8, údajně na konci ledna nebo začátku února, Surface Laptop 4 je očekáván někdy v dubnu. Majitelé současných generací pravděpodobně nebudou mít příliš mnoho důvodů k upgradu, vzhled obou modelových řad má zůstat neměnný, inovace se odehrají zejména pod kapotou.

Surface Pro 8 dostane do svých útrob 11. generaci procesorů Intel Core, až 32 GB RAM a konečně bychom se měli dočkat i podpory LTE. Nové procesory od Intelu má dostat i Surface Laptop 4, nicméně hovoří se i o použití nové generace procesorů AMD Ryzen, a to jak u 15“, tak nově i u 13,5“ modelu. Zákazník tak možná bude mít větší možnost volby. Surface Laptop má být také dostupný v nové barevné variantě Ice Blue, která nahradí kobaltovou modrou.

Surface Laptop Go 2 možná na konci roku

Řada Surface Laptop se v letošním roce dočkala menšího modelu, který však trpěl několika zásadními kompromisy jako je nízké rozlišení displeje nebo nepodsvícená klávesnice. Kvůli nim si Surface Laptop Go o upgrade přímo říká, pokud však dorazí, dočkáme se nejspíše až na konci letošního roku.

V plánech je i Surface Duo 2

Nedávno jsme si také mohli ohmatat kapesní komunikátor Surface Duo, u kterého je rovněž vidět velký prostor k vylepšením. Microsoft druhou generaci pod kódovým označením „Zeta“ skutečně připravuje, vyvíjena je od léta loňského roku.

Zatímco první generace byla primárně stavěna pro speciální verzi operačního systému Windows, „dvojka“ už by mohla být od počátku navrhována pro Android, což by mohlo přinést lepší stabilitu a obecně chování systému na dvou displejích. Doufáme i v doplnění některých chybějících funkcí jako je NFC, bezdrátové nabíjení a podpora sítí 5G. Nezlobili bychom se ani za aktuální vlajkový procesor a výrazně lepší fotoaparát.

Surface Pro X by si upgrade zasloužil

Dočkáme se nového Surface Pro X? Microsoft loni pouze uvedl tentýž model jako předloni, pouze s mírně vylepšeným procesorem, který však Microsoftu nestál ani za číselné povýšení. Jelikož Apple letos udělal s novými ARMovými procesory M1 velký humbuk, dá se předpokládat, že ani Qualcomm nebude chtít zůstat pozadu. Otázkou však je, zda se mu podaří představit adekvátní odpověď již letos; pokud ano, dá se předpokládat, že se objeví právě v počítači Surface Pro X2. I když se šušká, že o vlastním mobilním procesoru uvažuje přímo Microsoft.

Surface Studio 3: dostane zasloužený upgrade?

Aktualizace by se mohla týkat i stolního all-in-one počítače Microsoft Studio. Přeci jen současná druhý generace je již víc než dva roky stará a pohání ji osmá generace procesorů Intel Core. Microsoft již má údajně třetí generaci rozpracovanou, ale kvůli pandemii COVID-19 ji musel odsunout na druhou kolej. Nyní se technologický svět začíná pomalu vracet do starých kolejí, takže možná i na upgrade Surface Studio přijde řada.

Surface Headphones 3 a Earbuds 2

Microsoft má také ve svém portfoliu dvoje sluchátka, přičemž podle WindowsCentral by se mohly oba modely dočkat upgradu. Větší Surface Headphones by mohla dostat například nějakou formu odolnosti, menší Earbuds by se pro změnu mohla dočkat novější verze Bluetooth, funkce automatického zastavení nebo pouzdra s bezdrátovým nabíjením.

Surface Go 3 pravděpodobně nedorazí

V loňském roce Microsoft představil inovovaný tablet Surface Go s větším displejem a tenčími rámečky okolo něj. V plánu údajně byla i varianta s černými zády, avšak podle informací serveru WindowsCentral byla zrušena a do prodeje se zatím nechystá. Třetí generace Surface Go by mohla dávat smysl v kombinaci s chystaným odlehčeným systémem Windows 10X, který by měl být odhalen na jaře, ovšem sám Microsoft tohoto systému patrně v první vlně nevyužije. Odhalení Surface Go 3 tak zřejmě v tomto roce neproběhne.

Surface Book 4 a Surface Neo neočekávejme

Méně pravděpodobné je uvedení nové generace hybridního počítače Surface Book 4. „Trojka“ přišla teprve loni a Microsoft tuto řadu neaktualizuje v ročním intervalu. Nového Surface Booku se tak pravděpodobně dočkáme až v příštím roce, kdy by mohl nabídnout i nějaké designové změny, např. větší touchpad nebo menší kloub.

Surface Display, Camera, Laptop Pro?

Výše jsme uvedli stávající stroje, které by mohl Microsoft upgradovat, nyní se pojďme podívat na možné novinky, které by mohly být stvořeny takříkajíc od podlahy. Následující seznam neukazuje připravované a spekulované stroje, ale spíše zbožná přání fanoušků Microsoftu, která by však dávala v portfoliu značky Surface smysl.

Prvním by mohl být vlastní počítačový monitor. I o něm se hovořilo v minulých letech s tím, že by mohl dorazit v loňském roce. Nakonec se však nestalo, proto můžeme vkládat naděje do roku letošního. S velkým displejem již má Microsoft zkušenost díky počítači Surface Studio, jako ideální varianta se tak jeví podobně řešený dotykový monitor s naklápěcím stojánkem, ovšem bez vlastního výpočetního hardwaru. Základna by v tomto případě sloužila jako rozbočovač počtů pro vlastní počítač, například výkonný Surface Book.

Redaktoři WindowsCentral také doufají v příchod vlastní webkamery, která by mohla být určena nejen ke zprostředkování videohovorů, ale také k biometrickému ověřování uživatele podle obličeje. Tuto kameru by mohlo jít připojit k jakémukoliv počítači, který žádným způsobem biometrického ověřování nedisponuje.

Posledním vysněným dítětem, které by mohl Microsoft v tomto roce představit, by mohl být počítač Surface Laptop Pro. Co si budeme povídat, řadu Surface Laptop tvoří méně výkonné ultrabooky, řadu Surface Book zase do jisté míry omezuje speciální konstrukce, kvůli které není možné počítač osadit výkonnějším procesorem. Surface Laptop Pro by tak mohl být větší a těžší variantou současných Laptopů s „dospělejšími“ procesory a dedikovanou grafickou kartou, možná i širší portovou výbavou.

Jsme zvědaví, která z výše uvedených zařízení skutečně dorazí, a zda se dočkáme i nějakého zbrusu nového produktu.