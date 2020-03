Surface Go 2 ve dvou konfiguracích? Ve hře je konečně podpora LTE

Microsoft pravděpodobně ještě letos na jaře omladí svůj nejlevnější počítač z rodiny Surface zařízení – tablet Surface Go. První generaci budou za pár měsíců dva roky, tudíž je příchod nástupce dychtivě očekáván. Zvenku se pravděpodobně velkého množství novinek nedočkáme, zato uvnitř dojde k nárůstu výkonu i uživatelské paměti.

Levnější varianta tabletu má dostat do vínku dvoujádrový procesor Intel Pentium 4425Y, 8 GB RAM a 128GB úložiště. Dražší model pak dostane vyšší výkon díky procesoru Intel Core m3-8100Y, kterému bude rovněž sekundovat 8 GB RAM, avšak úložiště bude mít dvojnásobnou kapacitu. Druhá varianta by údajně měla existovat ve dvou verzích – s a bez LTE modemu. To by bylo poměrně velké překvapení, neboť vlastním LTE modemem nedisponuje ani Surface Pro 7.

New Update Microsoft Surface Go 2 There are now two options: Intel(R) Core(TM) m3-8100Y CPU @ 1.10GHz

2C/4T 1.6GHz base 3.4GHz boost

Intel UHD 615

8GB RAM

256GB SSD Intel(R) Pentium(R) CPU 4425Y @ 1.70GHz

2C/4T 1.7GHz base no boost

Intel UHD 615

8GB RAM

128GB SSD https://t.co/VAyCJgMItw pic.twitter.com/GJmjp9bDwI — _rogame (@_rogame) March 20, 2020

Kdy Microsoft nové tablety Surface Go 2 odhalí, je v tuto chvíli nejisté.