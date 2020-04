Surface Go 2 se postupně odhaluje. Dostane větší displej s tenčími rámečky

Microsoft zřejmě v horizontu příštích týdnů představí nová zařízení z rodiny Surface; dočkat bychom se měli tabletu Surface Go 2, profesionálního výkonného počítače s odnímatelným displejem Surface Book 3 a nějakého příslušenství. Dnes si posvítíme na první jmenované zařízení.

Surface Go 2: tenčí rámečky, větší displej

Surface Go 2 dostane údajně stejně velké tělo i rozmístění portů jako měl jeho předchůdce, zajištěna bude rovněž kompatibilita s veškerým příslušenstvím včetně klávesnicového krytu. I přesto má však má chystaný tablet dostat větší displej, a to na úkor rámečků – zatímco starý Surface Go měl přesně 10“ zobrazovač, ten nový má mít v úhlopříčce o půl palce více. Narůst má i rozlišení, a to na 1 920 x 1 280 pixelů, tradiční „Surface“ poměr stran 3:2 tak zůstane zachován.

Podle informací serveru WindowsCentral bude startovací částka Surface Go 2 stejná jako u minulé generace, za 399 USD (asi 10 tisíc korun bez DPH) dostanete základní počítač s procesorem Intel Pentium Gold 4425Y, 4 GB RAM a 64GB SSD. Za příplatek bude k mání výkonnější verze s procesorem Intel Core m3-8100Y, 8 GB RAM a 128GB SSD. V obou případech bude možné vnitřní paměť rozšířit microSD kartou, chybět nebude ani skener obličeje podporovaný funkcí Windows Hello.

Operačním systémem Surface Go má být Windows 10 Home s aktivovaným S mode, ten však bude možné pro instalaci aplikací z třetích zdrojů vypnout.

Podle analytičky Mary Jo Foley bychom se měli odhalení nových počítačů od Microsoftu dočkat někdy v příštím měsíci.