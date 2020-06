Surface Duo prý dorazí už za pár týdnů. Microsoft chce předběhnout Galaxy Fold 2

Microsoft loni v říjnu představil hromadu nových zařízení z rodiny Surface, mezi nimi i dvoudisplejový počítač Surface Neo a skládací smartphone s Surface Duo. U obou modelů bylo přislíbeno zahájení prodejů ke konci letošního roku, ovšem redmondští nakonec přehodnotili plány a rozhodli se letos uvést na trh pouze smartphone Surface Duo. Podle nejnovějších informací jej Microsoft stihne dodat na trh výrazně dříve než před letošními Vánoci.

Surface Duo: premiéra ještě v červenci?

Podle obvykle dobře informovaného redaktora serveru WindowsCentral Zaca Bowdena má Microsoft v plánu prodávat Surface Duo dříve, než se na trh dostane jeho velký konkurent Samsung Galaxy Fold 2. Ten by měl být podle posledních zvěstí představen 5. srpna, Surface Duo by tak mohl mít svoji finální premiéru ještě v červenci a zahájení prodejů do dvou měsíců.

Microsoft na říjnové premiéře odhalil pouze design a na detaily o hardwarové výbavě byl poměrně skoupý. Očekává se, že Surface Duo bude pohánět loňský procesor Qualcomm Snapdragon 855 s 6 GB RAM, úložiště má mít kapacitu 64 nebo 256 GB.

„Telefon“ má být dle vybaven jednočočkovou kamerou s rozlišením 11 Mpx, která bude plnit funkci jak hlavního, tak autoportértního fotoaparátu. Zařízení bude disponovat dvěma 5,6“ displeji o poměru stran 4:3 a rozlišení 1 800 × 1 350 pixelů. Celý tento kolotoč má živit akumulátor s kapacitou 3 460 mAh.