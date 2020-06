Samsung Galaxy Note 20 a ohebný Fold 2: známe možné datum odhalení

Letošní rok je vzhledem k pandemii COVID-19 dosti specifický, nemoc ovlivnila vývoj i výrobu nových zařízení, stejně tak i zájem uživatelů nakupovat nové produkty. Zdá se, že nejelegantněji tímto obdobím proplouvá korejský Samsung – své jarní vlajkové smartphony stihl představit ještě v tradiční „fyzické“ podobě, podzimní modely Galaxy Note 20 a Fold 2 sice představí pouze virtuálně, ale pravděpodobně tak učiní v původně očekávaném termínu.

Modely Note 10 a 10+ byly představeny loni 7. srpna, letošní odhalení by mělo podle nejnovějších zpráv proběhnout 5. srpna. Nutno však podotknout, že v následujících dvou měsících se může ještě leccos změnit. V letošním roce se patrně dočkáme opět dvou modelů řady Note, k nimž přibude i druhá generace ohebného „tabletofonu“ Galaxy Fold.

Kromě nových smartphonů by Samsung měl představit také novou generaci chytrých hodinek, ty by se měly jmenovat Galaxy Watch 3. I letos se počítá se dvěma verzemi – 41 a 45 mm, pro ovládání by opět neměla chybět otočná mechanická luneta.