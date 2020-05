Surface Duo odkrývá své parametry. Těm nejlepším smartphonům se papírově nevyrovná

Loni v říjnu představil Microsoft dvě nová skládací dvoudisplejová zařízení z rodiny Surface – počítač Neo a smartphone Duo. Zatímco první zařízení bylo odloženo na neurčito, Surface Duo by se měl na pultech obchodů objevit v původně plánovaném termínu, tedy před letošními Vánoci. Microsoft byl při jeho loňském odhalení poměrně skoupý na detaily, avšak nyní se díky zdrojům serveru WindowsCentral dozvídáme poměrně přesné informace o výbavě.

Microsoft Surface Duo: vlajková loď loňského roku s jedním foťákem

Od Microsoftu dosud víme, že Surface Duo bude postaven ze dvou křídel o tloušťce 4,8 mm, přičemž každé z nich se stane domovem pro 5,6“ displej s rozlišením 1 800 × 1 350 pixelů (poměr stran 4:3, jemnost 401 ppi). Displeje bude možné ovládat nejen prstem, ale i stylusem Surface Pen. Pokud jsou nové informace Windows Central přesné, bude se jednat o AMOLED panely, což není vzhledem k nízké tloušťce zařízení překvapivé.

Surface Duo bude pohánět loňský vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 855, se kterým byl vyvíjen. Microsoft měl původně v plánu provést výměnu za novější Snapdragon 865 s podporou sítí 5G, ovšem v rozhodujících fázích vývoje nebylo ještě známé, že tento čipset v sobě nebude mít 5G modem integrovaný. Pro separátní modem již nebylo v prototypech dost místa, a tak padlo rozhodnutí nepřepracovávat vnitřní design, a raději v útrobách Surface Duo ponechat dostatečně výkonný (a levnější) Snapdragon 855.

Čipsetu bude k ruce 6 GB RAM, pro ukládání dat má být připraveno 64 nebo 256GB úložiště. Rozšíření paměťovou kartou nebude možné, jediný fyzicky přítomný slot bude sloužit pro uložení nanoSIM. Surface Duo zvládne i pořizovat fotografie a video, pro tyto účely však bude mít k dispozici pouze jednočočkovou kameru s rozlišením 11 megapixelů a světelností objektivu f/2.0. Podle informací Windows Central nemáme očekávat kvalitu na úrovni iPhonů nebo Pixelů, i tak by ale měla být pro většinu uživatelů dostatečná.

Zřejmě nebude přeborníkem ve výdrži

Přestože Surface Duo bude obsahovat dva displeje, napájení zajistí akumulátor s průměrnou kapacitou 3 460 mAh, velkou výdrž tak očekávat nemůžeme. O dobíjení se postará USB-C konektor s podporou rychlého nabíjení, bezdrátové nabíjení v současných prototypech přítomné není, stejně tak chybí i NFC. O autentizaci uživatele se bude starat čtečka otisků prstů.

Surface Duo poběží pod operačním systémem Android 10, avšak brzy by se měl dostat aktualizace na novější Android 11. Microsoft aktuálně dokončuje aplikace, které budou na zařízení předinstalované, přičemž už na začátku června má být hotový finální tovární image, se kterým půjde telefon do prodeje. Všechny přeinstalované aplikace mají podporovat rozdělení na oba displeje a vzájemné přetahování obsahu stylem drag and drop, vývojáři třetích stran budou muset tyto schopnosti dodatečně doplnit.

Co ještě nevíme

I když si z výše uvedených informací můžeme udělat poměrně podrobný obrázek o finálním zařízení, stále nám ještě do skládačky chybí několik dílků. Neznáme přesné rozměry Surface Duo, jeho případnou odolnost, a hlavně prodejní cenu, která bude rozhodující. Rozhodně se dá předpokládat cenové zařazení do prémiového segmentu, což může být pro některé vzhledem k přítomnosti staršího čipsetu, slabší výdrži či absenci NFC a bezdrátového nabíjení překážkou. Nutno však vzít v potaz, že se jedná o zcela nový form-faktor a veškeré nedostatky mohou být odstraněny v dalších generacích.

Dřívější premiéra?

Vydání Surface Duo je stále oficiálně plánované na letošním předvánoční sezonu, ovšem objevují se spekulace, že se Microsoftu podaří premiéru uspíšit. Tomu by i nahrával fakt, že zařízení si mohou zapůjčit na testování i zaměstnanci Microsoftu mimo hardwarovou divizi; k tomuto kroku se obvykle přistupuje až ve chvíli, kdy je produkt téměř připraven jít do prodeje. Dočkáme se už letos v létě? V Redmondu prý dělají vše, aby se to podařilo.