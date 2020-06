Surface Duo na Android 11 čekat nebude, dostane jej ale mezi prvními

Ještě před letošními Vánoci bychom se měli dočkat kompletního představení skládacího telefonu Microsoft Surface Duo. Ten byl poprvé odhalen už v říjnu loňského roku, aby vývojáři aplikací viděli, na jaký form faktor se mají připravit, počátkem letošního roku pak dostali do rukou potřebnou sadu nástrojů pro vývoj.

Podle posledních informací by Surface Duo mohl dorazit již v horizontu několika příštích týdnů, přičemž na jeho palubě má běžet operační systém Android 10. Microsoft ale nelení a pracuje na aktualizaci na nejnovější Android 11, který by měl telefon dostat krátce po svém představení. Očekává se, že finální verze Androidu 11 bude uvolněna někdy v září, přičemž Surface Duo má být jedním z prvních „telefonů“, který ji dostane.

Na Surface Duo budou předinstalovaná spousta aplikací přímo od Microsoftu, přičemž většina by měla dostat nativní podporu práce na dvou obrazovkách. Kvůli Surface Duo také bude upravena aplikace Váš telefon, která by měla u tohoto typu zařízení umět „něco navíc“.

Looks like Your Phone already has the assets to differentiate between normal Android phones and Surface Duo pic.twitter.com/BBnKenOF1E

— Zac Bowden (@zacbowden) June 20, 2020