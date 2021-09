Surface Duo 2 napravuje většinu chyb první generace. Bude to ale stačit?

Microsoft dnes nepředstavil pouze nové počítače, ale přihodil i druhou generaci kapesního komunikátoru Surface Duo. První verze z roku 2019 příliš velkou díru do světa neudělala, vytýkán jí byl zastaralý hardware, příšerně odladěný software, mizerný fotoaparát, absence NFC a příliš sebevědomá cena, která se ani nesnažila nedostatky jakkoliv kompenzovat. Microsoft si vzal většinu připomínek k srdci a po dvou letech přichází s druhou generací, která by měla většinu původních chyb napravit. Bude to ale stačit k úspěchu?

Surface Duo 2: spousta drobných vylepšení

Druhá generace Surface Duo je po konstrukční stránce podobná té první, což rozhodně není na škodu; stále se jedná o nesmírně elegantní zařízení s perfektně fungujícím kloubem, který umožňuje rozevření prakticky v libovolném úhlu.

Obě křídla si ponechala úžasnou tloušťku (chcete-li tenkost) 5,5 mm, takže ani v zavřeném stavu Surface Duo 2 nepůsobí jako dva telefony položené na sebe. Oproti běžným telefonům je však zařízení nižší a širší, takže v kapse o něm budete vědět. S novou generací přichází i nová barevná varianta, kromě původní bílé seženete zařízení i v černé barvě.

Konečně pořádné fotoaparáty

Bohužel (nebo bohudík) musela striktní elegance první generace ustoupit novému výraznému prvku, kterým je modul fotoaparátu. Zatímco původní Surface Duo žádný vnější fotoaparát neměl, novinka má na zádech jednoho z křídel nepřehlédnutelný hrbol se třemi čočkami. Konfigurace fotoaparátů je následující:

Hlavní kamera s rozlišením 12 megapixelů, optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.7

Širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 16 Mpx a světelností f/2.2

Teleobjektiv s rozlišením 12 megapixelů, optickou stabilizací a světelností f/2.4

„Hrb“ na zádech bohužel způsobil, že při používání Surface Duo 2 v režimu telefonu (tedy s druhým displejem otočeným na zádech) k sobě obě poloviny dokonale nepřilnou.

Větší displeje a notifikační proužek

Surface Duo 2 se od první generace liší i uvnitř; Microsoft sáhl k decentnímu zmenšení rámečků, takže mohly narůst úhlopříčky obou OLED displejů; každý z nich má nově 5,8″ a rozlišení 1344 × 1892 pixelů, dohromady to pak dělá 8,3″ a 2688 × 1892 pixelů. Zobrazovač zprostředkovává přesné barvy, plně jsou podporovány gamuty sRGB a DCI-P3. Došlo i na zvýšenou obnovovací frekvenci, která nově činí 90 Hz. Displej pochopitelně podporuje pero S Pen, které lze nově k „telefonu“ připnout magneticky a přímo z něj i nabíjet.

Pero se nepřipíná na bok, ale na záda (skrze oficiální kryt), neboť oblast kloubu je vyhrazena další velké novince – informačnímu proužku, který zobrazuje hodiny, notifikace, stav baterie apod. Zajímavé je, že tento proužek netvoří samostatný vnější displej, ale mírné zahnutí obou vnitřních panelů, které dohromady tvoří jakousi oznamovací „štěrbinu“.

Vysoký výkon a podpora 5G

Surface Duo 2 pohání čipset Qualcomm Snapdragon 888 s 8 GB RAM, takže se můžete těšit na vysoký výkon a také podporu 5G sítí, jejíž absence byla jeho předchůdci vyčítána. Microsoft tvrdí, že představená novinka je nejtenčí 5G zařízení na trhu.

Bezdrátovou konektivitu dále doplňuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 a konečně i NFC. Se Surface Duo 2 si tak můžete užít mobilní platby. Zařízení si polepšilo i v oblasti výdrže, dovnitř byla instalována 4 449mAh baterie, u které Microsoft slibuje celodenní výdrž (až 15,5 hodin kontinuálního přehrávání videa). Nabíjení zajišťuje 23W akumulátor s USB-C koncovkou, bezdrátové nabíjení podporováno není.

Vylepšený Android

Surface Duo 2 opět pohání operační systém Android, tentokráte ve verzi 11, který byl pro účely tohoto zařízení značně vylepšen. Hráči si například mohou užít více než 150 her (např. Asphalt Legends 9, Modern Combact 5 či Dungeon Hunter 5) v režimu, kdy je jeden z displejů vyplněn virtuálním ovladačem a hra běží na druhém.

Cena a dostupnost

Surface Duo 2 půjde do prodeje na vybraných trzích 21. října, cena je stanovena na 1 499 USD (asi 32 400 korun bez DPH) ve variantě s 512GB úložištěm.