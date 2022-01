Subaru odhalilo elektrický supersport. Pod kapotou má 1073 koní

Subaru se rozhodně neřadí mezi průkopníky elektromobility, nicméně i Japonci jdou s davem a nedávno představili svůj první elektromobil Solterra. Nyní na tokijském veletrhu odhalili také sportovnější verzi Solterra STI Concept a závodní speciál s označením STI E-RA.

STI E-RA je poháněn čtveřicí motorů Yamaha, přičemž točivý moment je dokonale rozkládán mezi všechna čtyři kola. Výkon dosahuje úctyhodných 1073 koní, ale baterie je s kapacitou 60 kWh poměrně malá. Na Nürburgringu by měl zajet kolo za 6 minut a 40 sekund. To sice není tak rychle, jako to umí Volkswagen ID.R (6 minut a 5 sekund), ale na Teslu Model S Plaid (7 minut a 35 sekund) to bude stačit. V průběhu letošního roku bude E-RA vypuštěn na japonské okruhy a uvidíme, jak mu to opravdu půjde.

Solterra STI Concept je vozem do běžného provozu, který ale klasickému modelu Solterra dodává sportovní duši. Ačkoliv jsme se nedozvěděli žádné detaily ohledně změn pod kapotou a na podvozku, už z fotek je zřejmé, že přibyl střešní spoiler i sportovnější body kit.

Možná zajímavější než samotný sportovní elektromobil E-RA je to, že se Subaru začíná touto oblastí intenzivně zabývat. Zvládnutí nových technologií pro elektromobily v závodním režimu může přinést mnohé ovoce i pro klasické elektromobily a běžné uživatele, což se už mnohokrát potvrdilo i v historii spalovacích motorů. Subaru se těmito kroky bude snažit přiblížit konkurenci v podobě Volkswagenu nebo Mercedesu, která je přeci jen s vývojem elektrických vozidel o kus dál.