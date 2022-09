Střípky z veletrhu IFA: je libo robotickou kočku nebo mobilní airbag?

Na veletrhu IFA nevystavují pouze velké nadnárodní korporace

Vlastní prostor tam mají také malé firmy a startupy s inovativními nápady

Některé myšlenky mají šanci na úspěch, jiné upadnou v zapomnění

Veletrh spotřební elektroniky IFA, který se koná každý rok v německém hlavním městě Berlíně, je pro fanoušky moderních technologií malým svátkem. Ačkoli velké společnosti představují inovativní produkty na tomto veletrhu jen zřídkakdy, tu a tam se na výstavišti objeví také zajímavé startupy a začínající společnosti, které chtějí svým neotřelým nápadem zaujmout širokou veřejnost. Jaké zajímavosti jsme mohli na letošní IFA spatřit?

Jižní Korea se technologií rozhodně nebojí

Silné zastoupení letos měly malé jihokorejské společnosti, které se přijely pochlubit mnohdy bizarními kousky technologií. Pány by jistě zaujal přístroj, s jehož pomocí se jim údajně navrátí bujná kštice z mládí. Má jej na svědomí společnost Rootonix a na jižní části korejského poloostrova lze zakoupit za 218 tisíc wonů (cca 4 800 Kč s DPH). Jestli zázračná hůlka opravdu funguje, to jsme se bohužel nedozvěděli.

Jihokorejci podle všeho přišli také na způsob, jak zlepšit kvalitu spánku. Alespoň to slibuje firma Brainu se svým produktem SLEEPade+. Ten zároveň potěší všechny, kteří neradi nosí během spánku elektroniku na zápěstí – malé zařízení v podobě pilulky se totiž přichytí na čelo, kde snímá kvalitu spánku a poté dává uživateli personalizovanou zpětnou vazbu.

Poslední vychytávkou z JIžní Koreji je kočičí robotický domácí mazlíček Maicat. Ten má ambici především dělat společnost lidem, kteří mají rádi kočky, ale zároveň je kvůli alergii nemohou vystát. Svého páníčka pochopitelně robokočka pozná díky zabudovaným kamerám místo očí, které zároveň díky sofistikovanému systému rozpoznávají obličej.

Samozřejmostí je přirozené učení a reakce, které podle tvůrců mají být nerozpoznatelné od živé kočky. Kromě toho je Maicat naprogramována tak, aby se orientovala v prostředí na chovala se také nezávisle na svém majiteli – zkrátka jako každá jiná kočka. Kdyby navíc fungovala jako hlídací zařízení, šlo by o ideálního mazlíčka pro technologické pozitivisty.

Na své si přišli také alternativní hráčí

Na hráče cílí francouzská společnost Kubii, která do Berlína přivezla staré známé Raspberry Pi, ovšem v celé řadě různých podob. K samotnému mikropočítači totiž firma vyrábí celou hromadu povedeného příslušenství, které promění malinový počítač v různé retro konzole.

Zvolit si můžete třeba variaci na Game Boy, PlayStation 1 s ikonickou přídavnou LCD obrazovkou, Nintendo Switch nebo rovnou klasický arkádový přístroj. Na rozdíl od jiných firem je Kubii zavedenou značkou, tudíž si můžete příslušenství k Raspberry Pi bez větších potíží koupit. Za některé kusy příslušenství si Francouzi ovšem nechají pořádně zaplatit – například za konverzi na Game Boy zaplatíte 85 eur (cca 2 400 Kč s DPH).

To Saveware pro změnu přivezlo ukázat produkt, který může teoreticky zachránit lidský život. Jejich speciální airbag má podobu malého batohu a v případě potřeby se dokáže nafouknout tak, aby působil jako opora krční páteře a vytvořil prostor mezi tělem a případnou překážkou ohrožující zdraví. Nejen záchranáři, ale také pracovníci v rizikových zaměstnáních by jistě tuto vychytávku ocenili.

Když se řekne Steambox, především hráčům se na první dobrou vybaví herní zařízení od Valve. Tato krabička od stejnojmenné nizozemské firmy ovšem splňuje přesně to, co má v názvu – jedná se totiž o jídelní box, který vám za pomocí páry ohřeje váš oběd. Na jedno nabití zvládne ohřát oběd až 3× a nechybí propojení s Androidem a iOS. Pokud si často nosíte do práce oběd z domu a neradi jej ohříváte v mikrovlnné troubě, může být tento produkt přesně pro vás. Do prodeje půjde již za pár týdnů za cenu 249 eur (cca 7 300 Kč s DPH).

Moderní technologie cílí také na ženy a děti

Technologický veletrh se snažil ale také zaujmout příslušnice něžného pohlaví. Visage Technologies prezentovalo možnost vyzkoušet si make-up, aniž by musela dotyčná líčidla skutečně zkoušet. Technologie totiž s pomocí rozšířené reality a chytrých algoritmů dokáže ukázat finální podobu po líčení v přímém přenosu, takže si dámy mohou vybrat, jaký odstín rtěnky či jaké stíny jim jdou k večerním šatům dříve, než šminky skutečně začnou nanášet.

Další zajímavostí určenou především pro dámy byl chytrý šperk od My Eli. Ten je k dostání v celé řadě elegantních podob a lze také propojit se smartphonem. Pokud se žena dostane do nesnází nebo nepříjemné situace, může poklepáním na šperk zalarmovat některý ze svých kontaktů, například přítele či manžela. Ten tak okamžitě ví, že se něco děje a zároveň žena nebudí nežádoucí pozornost útočníka. Náramek lze pořídit už za 95 eur (cca 2 700 Kč s DPH).

Chytří společníci nejsou vyhrazeni jen pro dospělé, alespoň podle firmy Miko. Ta nabízí pro děti od 5 do 10 let robota Miko 3, který umí ratolesti zabavit hrami rozvíjejícími inteligenci a skrze videochatovací platformu je propojit s rodiči. Pokud se nebojíte, že moderní technologie dětem škodí a naopak jim chcete poskytnou jiný stimul než chytrý telefon, za 249 dolarů (cca 7 200 Kč s DPH) můžete robota pořídit.

Která technologická novinka nejvíce zaujala vás? Dejte nám vědět do komentářů.