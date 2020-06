Streamovací služba Mixer končí: co má Microsoft v plánu dále?

Online streamování her dominuje služba Twitch, nicméně v posledních letech se velcí i malí hráči pokoušeli vytvořit alespoň trochu konkurenční prostředí. Kromě YouTube Gaming (který jako samostatná služba skončil) se o vytvoření protipólu k hegemonu od Amazonu pokoušel také Microsoft se službou Mixer. Ta vychází ze svého předchůdce Beam.io, kterého redmondský gigant koupil v roce 2016.

Jako blesk z čistého nebe proto působí oznámení, že Mixer ukončí svou činnost 22. července. Ještě překvapivější ale bylo oznámení, že všichni streameři a kanály se přesunou na službu Facebook Gaming, kterou nedávno Facebook spustil.

I love my community and what we built together on Mixer. I have some decisions to make and will be thinking about you all as I make them.

Přesunutí těžkotonážních streamerů je nicméně dobrovolné – na podmínkách s Facebookem se zatím nedohodly největší ryby jako Ninja či Shroud, naopak Gothalion svůj přesun již oznámil na Twitteru.

Samotné ukončení není až tak překvapivé, neboť Mixer měl od začátku potíže zaujmout širší masu uživatelů. Velké přesuny populárních streamerů za obří honoráře (Ninja si podle odhadů přišel exkluzivní smlouvou na 475 – 700 milionů korun) ale brzkému konci nenapovídaly.

„Byli jsme, co do počtu aktivních sledujících, hodně daleko za ostatními velkými hráči,“ řekl Phil Spencer v rozhovoru pro The Verge. „Myslím si, že komunita Mixeru bude z širší uživatelské základy Facebooku jen těžit,“ dodal.

Jedním z dalších důvodů pro ukončení Mixeru je také chystaná služba xCloud, která má nabídnout hraní streamovaných her. Microsoft chce chystanou službou zasáhnout na 2 miliardy hráčů, což by s malým počtem uživatelů na Mixeru nešlo. „Když mluvíme o xCloudu jakožto službě pro 2 miliardy hráčů, tak je stěžejní, abychom našli dostatečně široké publikum. A to nabízí právě Facebook,“ podotkl Spencer v rozhovoru.

Mixer Partners, streamers, and community – today, we've got some very big news for you.

While we’ve decided to close the operations side of Mixer, we're officially partnering with @FacebookGaming and we're cordially inviting all of you to join.

