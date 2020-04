Konkurence pro YouTube a Twitch? Facebook spouští vlastní herní aplikaci

Snaha Facebooku přilákat k sobě hráče získává konkrétní obrysy. V průběhu dnešního dne totiž došlo ke spuštění speciální herní aplikace, která nabídne několik nenáročných her, nějaké ty komunitní funkce, ale hlavně možnost sledovat či pořádat živá vysílání. Fanoušci zde najdou vybrané streamery nebo se mohou sami vrhnout do tvorby živých přenosů. Poslouží jim k tomu funkce Go Live, která umožní streamovat jakoukoliv mobilní hru.

Tvůrcům budou přispívat fanoušci

Aplikace neobsahuje žádné reklamy. Monetizační model je zastoupený tzv. „stars“, které by měly být ekvivalentem bitů z konkurenční platformy Twitch. Aplikace bude zpočátku dostupná pouze pro Android, v případě iOS totiž musí nejprve projít schvalovacím procesem. Zatím však není jasné, jak bude na zařízeních od Applu fungovat. Jablečnému výrobci by se nemuselo líbit, že Facebook umožňuje streamovat záběry z aplikací třetích stran.

Facebook by si rád ukousnul kus streamovacího koláče. Kromě spuštění dedikované aplikace se snaží přilákat zvučná streamerská jména. Ani to však nemusí stačit. Z dostupných dat totiž vyplývá, že se Facebooku příliš nedaří zvětšovat podíl na trhu a ztráta na konkurenci v podobě Twitche a YouTube zůstává i nadále propastná.