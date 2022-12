Steam omylem odhalil datum vydání očekávané akční pecky Star Wars Jedi: Survivor

Produktová stránka v digitálním obchodě Steam patrně s předstihem prozradila datum vydání očekávané akční hry Star Wars Jedi: Survivor. V průběhu pondělí se na platformě od Valve krátce objevila dvě různá data, a to 15., resp. 16. března, několik dodatečných informací o příběhu, bonusy za předobjednávku či požadavky na hardware. Jarní termín se shoduje s dřívějšími spekulacemi důvěryhodného novináře Jeffa Grubba.

According to Steam, STAR WARS Jedi: Survivor releases on March 15th https://t.co/E3sr6hoSkg pic.twitter.com/Fs57WxKIxs

— Wario64 (@Wario64) December 5, 2022