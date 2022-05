Star Wars Jedi: Survivor bude o holém přežití jednoho z posledních rytířů Jedi. Sledujte první ukázku

Společnost Electronic Arts představila pokračování úspěšné příběhové hry Star Wars Jedi: Fallen Order. Novinka s výmluvným přídomkem Survivor vyjde v příštím roce na platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC – na předešlou generaci konzolí se nepodívá. O přípravách druhého dílu se oficiálně vědělo už od letošního ledna jako o jednom ze tří projektů ze světa Lucasovy filmové ságy, na kterém v současnosti pracují vývojáři z Respawn.

Star Wars Jedi: Survivor - Official Teaser

Watch this video on YouTube

Boj o přežití

Podle oficiálních materiálů od vydavatele se bude Survivor odehrávat pět let po událostech prvního dílu a jak napovídá samotný název hry, příběhem by měl tentokrát znatelně prostupovat motiv přežití. Hlavní hrdina Cal Kestis se svým věrným droidím parťákem BD-1 zkrátka bude muset udělat vše, co bude v jeho silách, aby unikl svým pronásledovatelům – nebezpečným inkvizitorům – jakožto jeden z posledních žijících rytířů řádu Jedi. Hratelnost zůstává zachována – nadále tedy půjde o příběhovou akční adventuru z pohledu třetí osoby.

Další podrobnosti zazněly přímo z úst kreativního ředitele studia Stiga Asmussena v rozhovoru pro oficiální webové stránky StarWars.com. Hráči se podle něj mohou těšit na podporu ray-tracingu či vylepšeného chování světla, a to díky výkonu moderního hardwaru. Asmussen se okrajově zmínil také o výhodách rychlých SSD úložišť či haptických funkcích PS5 ovladače DualSense.