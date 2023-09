Stane se z Malování nový Photoshop? Microsoft do něj přidává pokročilé funkce

Aplikace Malování zažívá ve Windows 11 renesanci. Chvíli se zdálo, že Microsoft tuto stálici z roku 1985 zařízne a nahradí ji modernějším Malováním 3D, v poslední době se ale důkladněji stará o původní program. V minulých týdnech se Malování dočkalo několika drobných vylepšení, další se postupně objevují v testovacích verzích v Insider programu. A rozhodně to nejsou žádné drobnosti.

Poslední aktualizace Malování přinesla podporu tmavého režimu a plynulé přibližování plátna, v Insider programu Microsoft aktuálně testuje centrování plátna a schopnost přesně vybírat objekty a odstraňovat pozadí za nimi. V tomto týdnu Redmondští oznámili příchod další funkce, která je známá z pokročilejších grafických editorů.

V Insider kanálech Canary a Dev je aktuálně dostupné Malování ve verzi 11.2308.18.0, jehož hlavní novinkou je podpora vrstev. Malování dosud umělo pracovat pouze s jednou vrstvou, tudíž každá nová nakreslená čára permanentně překrývala vše, co se pod ní nacházelo. V budoucnu bude možné vytvářet obsah ve více vrstvách a s nimi nadále pracovat – měnit jejich pořadí, slučovat více vrstev do jedné nebo vytvářet jejich kopie.

S podporou vrstev se pojí i druhá velká novinka – podpora průhlednosti. Díky ní bude možné vytvářet částečně transparentní obrázky, které půjde díky vrstvám vzájemně prolínat. Průhledná oblast vznikne vymazáním libovolného objektu z plátna a bude reprezentována šachovnicovým vzorem. Průhledné obrázky bude posléze možné ukládat jako transparentní PNG.

Tím však připravované novinky v Malování zřejmě nekončí. Programátor PhantomOcean3 v kódu aplikace objevil přípravu na funkci Cocreator, což má být generátor obrázků poháněný umělou inteligencí.

The latest Paint app update in Dev/Canary (11.2308.18.0) includes strings for a new image generation feature:

Cocreator

Describe what you'd like to create

Try "a cat walking in a wood" or "A house made out of leaves"

Choose a style

— PhantomOcean3 💙💛 (@PhantomOfEarth) September 18, 2023