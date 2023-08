Microsoft aktualizoval Malování. Legendární aplikace se dočkala těchto novinek

Aplikace Malování je ve světě Windows jedna z neotřesitelných stálic – poprvé se objevila v roce 1985 ve Windows 1.0 jako soupeř MacPaint z konkurenčního Macintoshe, a přežila až do dnešní doby. V éře Windows 10 se zdálo, že ji Microsoft odstaví na druhou kolej, neboť představil modernější Malování 3D, avšak uživatelé si nenechali původní aplikaci vzít. Zatímco novější aplikace se netěší žádnému velkému přísunu novinek, do klasického Malování redmondští v tomto týdnu přidali dvě nové funkce.

Microsoft si s údržbou Malování značně ušetřit práci tím, že aplikaci vyčlenil ze systému a může ji aktualizovat průběžně skrze svůj obchod aplikací. V tomto týdnu právě jeden takový update vyšel (verze 11.2304.30.0) a přinesl dvě užitečné funkce. Tou první z nich je podpora tmavého režimu. Pokud o něj máte zájem, není nic jednoduššího, než klepnout na tlačítko ozubeného kolečka vpravo nahoře a vybrat si z jedné ze tří možností – světlý, tmavý a ten, do kterého je přepnutý celý systém.

Druhou novinkou je podpora plynulého zoomu. Přiblížení v Malování bylo dosud prováděno ve značně velkých krocích po desítkách procent, což nebylo zrovna pohodlné. Po updatu si s pomocí posuvníku nebo číselného zadání můžete vybrat přesně míru přiblížení, jaká vám vyhovuje. Kromě toho je zde nové tlačítko „přizpůsobit oknu aplikace“, které malovaný obrázek roztáhne do stran tak, aby byl viditelný v celé své velikosti.

Microsoft změny v aplikaci Malování nejprve testoval v programu Insider, nyní by měly být dostupné v ostré verzi systému. Hlavní programový manažer Microsoftu Brandon LeBlanc nicméně na síti X uvedl, že update je zaváděn postupně a zatím se jej nedočkali všichni uživatelé.

Assuming by stable you mean retail/non-Insider – it's rolling out but not yet available to everyone yet so your VM isn't being weird, just not lucky enough yet to get it.

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) August 15, 2023