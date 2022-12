S.T.A.L.K.E.R. 2 v parádním traileru přibližuje život v Zóně. Vývoj pokračuje navzdory válce na Ukrajině

Ukrajinské studio GSC Game World zveřejnilo novou ukázku z hraní očekávaného pokračování série S.T.A.L.K.E.R. s podtitulem Heart of Chernobyl. Příznivci populární postapokalyptické střílečky se tak prostřednictvím nových záběrů mohou seznámit s aktuálním stavem hry a vůbec poprvé si prohlédnout uživatelské rozhraní včetně inventáře, které ve dva roky starém oznamovacím traileru scházelo. Vývoj pokračuje navzdory složitým podmínkám v souvislosti s ruskou invazí. Část tvůrčího týmu kvůli tomu před časem přesídlila do Česka, někteří však osobně brání Ukrajinu proti ruské armádě.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Official 'Come to Me' Gameplay Trailer (4K)

Podle původních plánů měl S.T.A.L.K.E.R. 2 dorazit na pulty obchodů tento měsíc, avšak s ohledem na válečné dění na Ukrajině jej tvůrci před časem odložili na rok 2023, na čemž se nic nemění ani po vydání nového traileru. Přesně 2,5minutová ukázka je plná záběrů přímo z hraní – k vidění jsou autentické kulisy Černobylu, tajemná a místy až intimní atmosféra i akční souboje s lidskými i zmutovanými nepřáteli.

Společně s novým trailerem došlo také ke spuštění předobjednávek a oznámení speciálních edic. Jejich zakoupením získají hráči nejen různé kosmetické předměty či vedlejší příběhovou misi, ale v případě Ultimátní edice také Season Pass, který zaručuje přístup ke všem budoucím DLC včetně dvou příběhových rozšíření.

Jak bylo naznačeno, vývoj hry výrazně poznamenává válka na Ukrajině. Před několika dny byl nedaleko Bachmutu v Doněcké oblasti zabit vývojář Volodymyr Yezhov. Smutnou zprávu na sociálních sítích oznámil jeho bratr Viacheslav. Volodymyr, který v GSC pracoval řadu let a kromě série S.T.A.L.K.E.R. se podílel třeba na strategiích Cossacks, vstoupil do ukrajinské armády 24. února. Před pár dny se na Twitteru objevilo video z protileteckého krytu, v němž jeden z vývojářů hraje na harfu ve snaze přehlušit zvuk výstražných sirén.

Wartime game development be like: drowning out the air raid siren with the sound of a harp within the bomb shelter. #unbreakable pic.twitter.com/6o7AOtBtW5

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) December 27, 2022