Stahujte, dokud to jde: geniální indie pecka Dredge je teď zdarma

Epic Games Store v rámci tradiční vánoční akce rozdává oceňovaný indie titul Dredge

Jedná se o parádní hororové RPG, ve kterém zažijete psychologický strach z neznáma jako od Lovecrafta

Nabídka platí pouze do 25. prosince do 17.00, s aktivací tak rozhodně neotálejte

Digitální obchod s hrami Epic Games Store rozdává během Vánoc celkem 16 titulů úplně zdarma. Aktuálně si tak do svých virtuálních knihovniček můžete přidat loňský hit Dredge (aktivujte zde) od malého nezávislého týmu Black Salt Games. Žánrově jde o dobrodružné RPG se zneklidňujícím a místy až hororovým nádechem, ve kterém se coby kapitán malé rybářské lodi budete postupně setkávat s různými lovecraftovskými příšerami. S aktivací hry rozhodně neotálejte, nabídka totiž platí pouze do 25. prosince do 17.00. Poté ji vystřídá zatím neznámý titul.

Něco číhá v hlubinách

V Dredge hráč ovládá malý motorový rybářský člun. Hra se odehrává v denním a nočním cyklu, přičemž jednotlivé akce, jako je třeba plavba nebo rybolov, neúprosně posouvají vpřed herní čas. Během pobytu na otevřeném moři lze lovit ryby nebo hledat různé podmořské předměty, k čemuž je třeba splnit krátkou minihru. Bez svůj úlovek na palubu nedostanete.

Jedna z nejlepších indie her loňského roku

Pokud hráč zůstane na moři až do noci, začne se mu zvyšovat ukazatel paniky, jehož vyšší úroveň vede k halucinacím, které mění realitu v okolí lodi a vystavují ji nebezpečí poškození. Některé ryby jsou však k dispozici pouze v nočních hodinách, což hráče nutí zůstat na moři i po setmění. Ve vodách kolem souostroví se také nachází řada mořských příšer, které mohou na hráče zaútočit.

Hra Dredge patřila k příjemným překvapením loňského roku, o čemž svědčí plejáda pochvalných recenzní nejen od hráčů (95 % kladných hodnocení z více než 30 tisíc uživatelských recenzí na Steamu), ale také od herní kritiky. Na serveru OpenCritic, který shromažďuje videoherní recenze, se hra těší vysokému hodnocení 82/100. Výsledkem byla řada nominací na různá videoherní ocenění, povětšinou za nejlepší debut či nejlepší nezávislý počin, a v několika případech dokonce za nejlepší scénář.