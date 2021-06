Square Enix na E3 2021: herní pecka od Marvelu a ukázka z Life is Strange

Japonský holding Square Enix má ve svém portfoliu spoustu známých značek, které by se mohly dočkat pokračování. Na vlastní konferenci Presents v rámci virtuální E3 představili několik poměrně zajímavých herních titulů, mezi nimiž byly jak známé značky, tak zcela nové hry. Ačkoli se Square Enix co do šíře portfolia nemohl rovnat Microsoftu, na novinky od Japonců se stejně těšíme.

Hned v úvodu vytasil Square Enix marvelovku Guardians of the Galaxy, kterou vyvíjí Eidos Montreal. V této akční adventuře se chopíte role Star Lorda, přičemž nebudete kopírovat jeho filmová či komiksová dobrodružství, ale zažijete zcela nový příběh. Hra dorazí už 26. října na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Official Reveal Trailer

Watch this video on YouTube

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Gameplay First Look

Watch this video on YouTube

Ačkoli kolem titulu Babylon’s Fall bylo delší dobu ticho po pěšině, nyní se hack’n’slash od Platinum Games (Bayonetta a NieR: Automata) znovu připomněla. Jak název napovídá, vy a vaše parta hrdinů se bude muset vydat do Babylonské věže a probojovat se skrze nástrahy, jenž ukrývá. Babylon’s Fall vyjde na PC, PlayStation 4 a PlayStation 5.

BABYLON’S FALL | E3 2021 Trailer

Watch this video on YouTube

Pokud jste si oblíbili titul Marvel’s Avengers, jistě vás potěší nový přídavek s názvem War for Wakanda, který přinese postavu oblíbeného hrdiny Black Panthera. Na průzkum afrického království Wakanda se budete moci vydat už v srpnu letošního roku.

Marvel's Avengers Expansion: Black Panther | War for Wakanda Cinematic Trailer

Watch this video on YouTube

Souls-like hry stále ještě neztrácí na atraktivitě, což potvrzuje i nový titul ze série Final Fantasy s podtitulem Stranger of Paradise. Vývoj hry leží na bedrech Team Ninja, které můžete znát jako autory Ninja Gaiden nebo Nioh. Vydání je naplánováno na rok 2022 pro PlayStation 4 a 5, Xbox Series X/S a pro PC.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN | Announcement Teaser Trailer

Watch this video on YouTube

Na konferenci nemohla chybět ani populární adventurní série Life is Strange francouzského studia Dontnod. Novinka s podtitulem True Colors vyjde už 10. září jako jeden celek, tedy nikoli v epizodickém formátu předchozích her, na konzole Xbox, PlayStation, na Stadii i na PC. Square Enix se také připomněl s remastery původního Life is Strange a Before the Storm, které budou rovněž dostupné v letošním roce.

Life is Strange: True Colors | Power and Consequence

Watch this video on YouTube

Life is Strange Remastered Collection | Official Trailer – E3 2021

Watch this video on YouTube

Fanoušci Final Fantasy se dočkali nejen Stranger of Paradise pro PC a konzole, ale také mobilních her v podobě teaseru na Pixel Remaster, předělávku původního Final Fantasy, titulu Brave Exvius, Final Fantasy VII The First Soldier či Hitman Sniper: The Shadows a NieR: Re[in]carnation.