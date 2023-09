Spisovatelé se bouří: umělá inteligence nám bere práci, zastavte to!

Sdružení Authors Guild podalo hromadnou žalobu na OpenAI, firmu stojící za ChatGPT

K žalobě se připojil i John Grisham nebo George R. R. Martin

Bojí se o budoucnost své práce, navíc se domnívají, že chatbot porušuje autorská práva

Spisovatelé a autoři knih se cítí být ohrožování vývojem generativní umělé inteligence. Sdružení 17 současných romanopisců podalo hromadnou žalobu na americkou společnost OpenAI, která přivedla k životu nástroj ChatGPT. Umělá inteligence údajně porušuje autorská práva těchto umělců tím, že je trénována na jejich textech.

AI prý porušuje práva

Hromadná žaloba podaná 19. září má hned 47 stran a je poměrně komplexní. V jádru ale žádá okamžité zastavení tréninku umělé inteligence na knihách a textech spisovatelů. Výsledkem totiž je, že AI pak dokáže vytvářet shrnutí těchto knih, popřípadě šikovně napodobovat styl jednotlivých autorů. Ti se bojí, že kvůli tomu mohou být v budoucnu obětmi plagiátorství.

Žalobu prostřednictvím organizace Authors Guild podávají tito spisovatelé: David Baldacci, Mary Bly, Michael Connelly, Sylvia Day, Jonathan Franzen, Elin Hilderbrand, Christina Baker Kline, Maya Shanbhag Lang, Victor Lavalle, Jodi Picoult, Douglas Preston, Roxana Robinson, George Saunders, Scott Turrow, Rachel Vail a z těch známějších ještě John Grisham a autor Hry o trůny George R. R. Martin.

Přestože výpovědi jednotlivých žalobců se více méně liší, všichni si stěžují na jedno: OpenAI si bez dovolení vypůjčilo jejich texty, které nejsou volně dostupné na internetu, aby na nich trénovalo ChatGPT. Jde přitom o porušení autorských práv, spisovatelům by tedy měl být uhrazen poplatek dle zákona o duševním vlastnictví.

OpenAI: Chceme spolupracovat

Martin si například stěžuje na to, že AI na pokyn sepsala shrnutí poslední kapitoly jedné z jeho knih, včetně patřičných detailů, které ale pochází jen a pouze z knihy, nejsou tedy k dohledání na internetu. Podobnou zkušenost má oceňovaný spisovatel Douglas Preston, který prohlásil pro deník The New York Times: „Když jsem zjistil, že ChatGPT čte moje knihy, neměl jsem z toho dobrý pocit.“

Zástupci firmy OpenAI, jmenovitě ředitel Sam Altman, již v minulosti potvrdili, že pro trénink chatbota využívají materiály kryté autorskými právy. Nikdo však tehdy nezveřejnil jména konkrétních děl a autorů. Lze to tedy vnímat jako vypočítavý krok – na jednu stranu porušují autorská práva, přínos pro chatbota je ale takový, že sami od sebe toho pravděpodobně nenechají.

Ve středu se k hromadné žalobě vyjádřil tiskový mluvčí OpenAI, velkou radost ale rozzlobeným umělcům asi neudělal. „Vedeme produktivní rozhovory s mnoha tvůrci po celém světě a společně se snažíme pochopit a prodiskutovat jejich obavy týkající se umělé inteligence. Jsme optimističtí a věříme, že budeme i nadále hledat vzájemně výhodné způsoby spolupráce, abychom lidem pomohli využívat nové technologie v ekosystému bohatého obsahu,“ stojí v prohlášení.

Bojí se o práci?

Lze předpokládat, že pro sdružení autorů však nejde jen o jistý únik financí, ale o něco mnohem většího. Dle jejich vyjádření je patrné, že se bojí o svou práci jako takovou. Riziko, že vzestup generativní umělé inteligence povede ke ztrátě zájmu o reálné spisovatele, rozhodně není malý.

Například e-shop s knihami Amazon se již nyní plní knihami, které od A do Z vygenerovala umělá inteligence. Nejčastěji jde o povídkové knížky, najdou se však i fantasy a sci-fi knihy podle AI. Na Amazonu je také k sehnání kniha Umělá inteligence s námi, nebo bez nás? s podtitulem GPT a jiní roboti po boku lidí od softwarového inženýra Pavla Zlatníka, která vznikla celá jako rozhovor s ChatGPT.