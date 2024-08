Specifikace skládačky Galaxy Z Fold 6 Slim kolují internetem. Známe cenu a datum odhalení

Na internetu se objevily další informace týkající se spekulovaného Galaxy Z Fold 6 Slim

Tentokrát se týkají nejen fotoaparátů, ale také data odhalení, dostupnosti a ceny

V Evropě budeme nejspíše mít tentokrát smůlu

O skládačce Galaxy Z Fold 6 Slim od jihokorejského giganta Samsung se spekuluje už nějakou tu dobu. Ačkoli jsme se zprvu pro tenčí verzi oblíbeného smartphonu poměrně nadchli, informace o dostupnosti, která by měla být pouze v jižní části korejského poloostrova, nás nicméně už tolik nepotěšila. Ale protože doufat v uvedení i v Evropě stále ještě můžeme, nenechaly nás chladnými ani nové informace obsahující specifikace a předpokládané datum vydání s odhadovanou cenou.

Tenčí profil a mírně vylepšené fotoaparáty

Už z dřívějších spekulací víme, že Galaxy Z Fold 6 Slim by měl disponovat tloušťkou pouze 10 milimetrů, tedy o 2,1 milimetrů méně, než má klasický model. I přes to bychom se měli dočkat větších displejů, konkrétně 6,5″ vnějšího a 8″ vnitřního panelu, což sice není žádný dramatický nárůst, přesto ale potěší. Daň za nižší tloušťku je nicméně absence podpory pro stylus S Pen, který pro své fungování potřebuje speciální 0,3milimetrovou vrstvu.

Z nových spekulací se hovoří o fotoaparátech, konkrétně selfie kamera při vnějším displeji by měla mít rozlišení 10 Mpx, zatímco širokoúhlý snímač na zadní straně bude disponovat rozlišením 12 Mpx, alespoň podle informací nizozemského serveru GalaxyClub. Fotoaparát by se měl nacházet také pod větším displejem, nicméně v tomto případě dojde k mírnému upgradu, kdy by snímač měl dostat rozlišení 5 Mpx.

Kdy bychom se měli dočkat představení spekulovaného Galaxy Z Fold 6 Slim je zahaleno tajemstvím, nicméně server The Chosun Daily uvádí dostupnost primárně na jihokorejském trhu, a to už 25. září, tedy příští měsíc. Cena by se měla poté pohybovat okolo 2,8 milionů wonů (cca 57 tisíc korun s daní). Ačkoli je pravděpodobné, že se Slim varianta skládačky Galaxy Z Fold 6 do Evropy nepodívá, jak se říká, naděje umírá poslední.