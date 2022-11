Speciálně pro vás: Galaxy Watch 5 (Pro) koupíte s tímto kódem za nejnižší cenu

Chytré hodinky od Samsungu patří k těm aktuálně nejlepším a pokud je chcete pořídit za jednu z nejnižších cen, pak jste na správném místě. Speciálně pro naše čtenáře totiž ve spolupráci s Mobil Pohotovostí přinášíme slevu na nejnovější Galaxy Watch 5 a Watch 5 Pro, díky které hodinky od Samsungu pořídíte za nejlepší cenu mezi autorizovanými prodejci. Stačí využít slevový kód „smartmaniawatch15“, ovšem nabídka platí pouze do pondělí 7. listopadu.

Samsung Galaxy Watch 5 mají vše, co by chytré hodinky v dnešní době měly nabízet. Nechybí jim NFC pro platby, GPS, funkce pro měření tepu, EKG či okysličení krve nebo detailní monitoring pohybové aktivity a spánku. Ještě o kus zajímavější je pak model Watch 5 Pro, který láká na prémiové materiály (titan a safír), delší výdrž baterie (3 dny) a několik softwarových funkcí navíc.

Galaxy Watch 5 jsou teď nejvýhodnější

Watch 5 a Watch 5 Pro od Samsungu se teď vyplatí hned z několika důvodů. Tento měsíc na ně totiž běží hned dvě akce naráz. V první řadě k nim získáte bonus až 2 000 Kč, který uplatníte při prodeji svého stávajícího zařízení. Tím druhým jsou sluchátka Galaxy Buds Live, která teď k hodinkám získáte jako dárek. Obě tyto akce můžete navíc kombinovat s naší speciální slevou.

Pro získání slevy stačí zadat kód (bez uvozovek) do vyhrazeného pole po vložení produktu do košíku. Sleva je ale jen pro ty nejrychlejší, jelikož platí pouze do pondělí 7. listopadu.

Kód „smartmaniawatch15“ platí na:

Galaxy Watch 5 44mm za 6 962 Kč (běžně 8 190 Kč)

(běžně 8 190 Kč) Galaxy Watch 5 Pro za 10 192 Kč (běžně 11 990 Kč)