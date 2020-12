SpaceX slaví: Starship SN8 vystoupala do 12 km a provedla přistávací manévr, výbuch v závěru nic neznamená

Včera v podvečer místního času zažila vesnička Boca Chica v Texasu jednu z nejzajímavějších podívaných, jakou měli fanoušci kosmonautiky možnost za poslední roky vidět. SpaceX totiž otestovala prototyp Starship v reálné velikosti a provedla s ním simulaci přistávacího manévru.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020