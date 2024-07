SpaceX i síť X změní adresu. Muskovi se nelíbí nový kalifornský zákon, který podporuje LGBTQ+

Excentrický miliardář Elon Musk oznámil, že přesune sídla sociální sítě X a technologické společnosti SpaceX z Kalifornie do Texasu. Rozhodnutí učinil mimo jiné v reakci na nový kalifornský zákon, jehož cílem je podpořit práva studentů z LGBTQ+ komunity. Zákon školám zakazuje uplatňovat pravidla, podle nichž učitelé musí informovat rodiče o genderové identitě či sexuální orientaci jejich dětí bez vědomí studenta. V pondělí ho podepsal guvernér státu Kalifornie Gavin Newsom.

„Kvůli tomuto a mnoha dalším předešlým zákonům, které útočí na rodiny i firmy, přesune SpaceX své sídlo z kalifornského Hawthornu do texaského města Starbase,“ napsal Musk v příspěvku na své sociální síti X v reakci na schválení nového zákona, který označil za „poslední kapku“.

And 𝕏 HQ will move to Austin https://t.co/LUDfLEsztj

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024