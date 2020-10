Soutěž: vyhrajte špičkové NAS úložiště Synology DS220j

Máte ve svém smartphonu stovky fotek a nechcete o ně přijít? A co takhle si je zálohovat na soukromý cloud přímo u sebe doma? A co takhle streaming 4k videa? Ani to není problém. S privátním serverem ovládáte svoji multimediální knihovnu přesně podle vašich potřeb.

Ve spolupráci se společností Synology jsme pro vás připravili další kolo naší narozeninové soutěže, ve které můžete získat NAS diskovou stanici Synology DS220j v hodnotě téměř 5 000 Kč. Toto zařízení patří do série univerzálních základních zařízení NAS pro domácí a soukromé cloudové úložiště.

Systém se vyznačuje rychlým přenosem dat a nízkou spotřebou energie. Abyste tuto výhru získali, stačí správně odpovědět na připravenou soutěžní otáku. Pokud vaše odpověď dorazí ve stanoveném pořadí, výhra je vaše.

Co je NAS?

NAS (Network Attached Storage) je inteligentní úložné zařízení připojené k domácí nebo kancelářské síti. Do zařízení NAS můžete uložit všechny soubory svých rodinných příslušníků a kolegů – od důležitých dokumentů až po cenné sbírky fotografií, hudby a videa. Pomocí webového prohlížeče nebo mobilních aplikací můžete k souborům přistupovat přes internet a používat různé služby poskytované zařízením NAS.

„Počkat, nedělají ale totéž služby Google Drive a Dropbox? Nemůžou moje problémy s úložištěm vyřešit jednotky USB?“

Hlavní nevýhodou ukládání souborů do veřejného cloudu je kromě vysokých měsíčních poplatků předplatného také to, že vaše osobní soubory má v držení třetí strana. Nevýhody jednotek USB spočívají v tom, že k nim není možné vzdáleně přistupovat a automaticky je zálohovat. Dále je možné je přenášet, což může vést ke ztrátě či poškození.

Nejlepší alternativou a nezbytností pro moderní domácnost je privátní cloud Synology NAS. Ten nabízí výkonnou ochranu dat, která vám pomáhá udržovat data dostupná a neporušená, a to i v případě selhání disku nebo ransomware útoku (při kybernetickém vydírání).

Pro soukromé používání

Pomocí služby Moments od Synology (ke stažení zdarma) můžete automaticky zálohovat všechny rodinné fotografie a videa pořízené mobilními telefony do jednoho soukromého místa v zařízení NAS. Co je ale nejdůležitější, fotografie se díky technologii umělé inteligence automaticky seskupí podle podobných obličejů, míst a předmětů.

Privátní cloud se snadným používáním pro každého

Například zařízení DS220j je základní dvoušachtové NAS určené pro ukládání a sdílení fotografií, videí a dokumentů domácnostmi a osobními uživateli. Řešení privátního cloudu vychází z oceňovaného operačního systému DiskStation Manager (DSM), který nabízí intuitivní uživatelské rozhraní a bezpečnou ochranu dat umožňující snadné zálohování digitálních datových zdrojů z počítačů a mobilních zařízení bez dalších nákladů.

