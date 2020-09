Soudnímu dvoru se nelíbí tarify zvýhodňující konkrétní služby, porušují síťovou neutralitu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl v předběžné otázce, která zřejmě bude mít dopad na trh s mobilními daty v celé EU. Na žádost maďarského soudu se totiž SDEU poprvé vyjádřil k unijní regulaci síťové neutrality. A rozhodl, že nabízet datové balíčky zvýhodňující určité aplikace, služby a weby odporuje nařízení 2015/2120.

SDEU v řízení o předběžné otázce pouze odpovídá na dotaz národnímu soudu, nerozhoduje přímo v dané záležitosti. Národní soudy v celé EU se však jeho výkladem musí řídit.

Konec „nulového tarifu“

SDEU odpovídal na otázky týkající se soudního sporu mezi maďarskou obdobou ČTÚ a velkým operátorem Telenor. Telenor nabízel datové balíčky s názvem MyChat a MyMusic, v rámci nichž se zákazníkům nepočítala data přenesená v určitých aplikací. V případě prvního balíčku tak šlo například o Facebook, Twitter a WhatsApp, druhý balíček zase nepočítal služby typu Spotify, Deezer, nebo Apple Music. Zákazníci jinak měli k dispozici klasický datový tarif, po jehož vyčerpání došlo k výraznému omezení přenosové rychlosti. To se ovšem netýkalo zmiňovaných služeb, které fungovaly nadále. Toto fungování je označováno jako tzv. „nulový tarif“.

Tuto praktiku maďarský Národní úřad pro komunikace a média označil za opatření v řízení provozu, které odporuje povinnosti rovného a nediskriminačního nakládání s daty. Rozhodnutí později potvrdil i předseda úřadu a Telenoru tak bylo nařízeno přestat tyto balíčky nabízet. Operátor se však obrátil na soud, který vzhledem k tomu, že jde o výklad unijního nařízení, požádal o zodpovězení předběžné otázky SDEU.

SDEU dal za pravdu národnímu regulátorovi a potvrdil, že skutečně jde o nepřípustnou praktiku. Operátor sice může provádět určitou prioritizaci datového provozu, musí se tak však dít z technických důvodů a nesmí se při tom rozlišovat obsah. Důvodem také nesmí být obchodní cíle, což v tomto případě zjevně bylo porušeno.

Speciální tarify zřejmě skončí i u nás

V odůvodnění je problematika rozebírána velmi podrobně, zmiňován je také například fakt, že pokud by tato praktika byla umožněna a hromadně využívána, mohlo by to vést k narušení trhu. A to by podle SDEU vedlo k „omezení výkonu práv koncových uživatelů“.

Rozhodnutí bude mít dopad na celou EU. V České republice obdobné nabídky poskytuje například Vodafone pod označením Vodafone Pass. Rozhodnutí SDEU automaticky neznamená, že by operátoři museli tyto nabídky přestat poskytovat. Znamená to však, že pokud půjdou do soudního sporu s regulátory, budou muset národní soudy rozhodnout o nepřípustnosti této praktiky.

O2 už v minulosti tento problém řešilo. Od června 2016 nabízelo v rámci jedné nabídky tři měsíce Spotify Premium zdarma a nepočítání dat přenesených službou. V roce 2018 ale ČTÚ tuto možnost s odkazem na výše zmiňované nařízení EU zakázal. Operátor se tehdy na soud neobrátil.