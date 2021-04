Sony Xperia 1 a 5 III lákají na perfektní displeje, úžasný zvuk a periskopický teleobjektiv

Společnost Sony na dnešní online tiskové konferenci ukázala, že ve světě smartphonů má stále co říct, přestože mnozí už několik let po sobě tesají mobilní divizi tohoto japonského výrobce písmena na náhrobek. Sony si však z nízkých prodejů svých telefonů nic nedělá, ale bere je jako důležitou součást svého širokého portfolia, do které se snaží propašovat i technologie ze svých ostatních divizí. Nové vlajkové smartphony Xperia 1 III a Xperia 5 III jsou toho jasným důkazem.

Navenek stejné, uvnitř plné změn

Premiéra dvou vlajkových smartphonů najednou je poměrně velkým překvapením. Dosud platilo pravidlo, že Xperia 1 je jarní vlajková loď, zatímco Xperia 5 si svoji premiéru odbývá na podzim. Letos Sony odhalilo oba telefony zároveň, byť na dostupnost si ještě nějaký měsíc počkáme.

Nové Xperie vypadají prakticky stejně jako jejich předchůdci, rozdíly hledejme především uvnitř telefonů a také v papírových parametrech; některé věci se totiž změnily poměrně zásadně, i když to na první pohled nemusí vůbec vypadat. V Sony pouze ušetřili na návrhu šasi obou telefonů, což se nakonec může ukázat jako výhoda – příslušenství pro minulé modely by mělo být kompatibilní i se současnou generací.

Oba telefony jsou vyrobeny ze skla a hliníku, větší Xperia 1 III využívá služeb skla Gorilla Glass Victus, zatímco menší Xperia 5 III využívá starší generaci Gorilla Glass 6. U obou modelů je samozřejmostí zachování odolnosti IP65/IP68.

Xperia 1 III – A Bold and Distinctive Design



Audioviuzuální orgie

Opět tedy platí, že Xperia 1 III je hlavní vlajkový model s 6,5“, zatímco Xperia 5 III je jeho zmenšená kopie s 6,1“ zobrazovačem. V obou případech se jedná o kalibrovaný OLED panel pyšnící se těmi nejlepšími možnými vlastnostmi. Těšit se můžete na širokoúhlé zobrazovače s filmovým poměrem 21:9, které dokážou zprostředkovat působivý obraz naladěný odborníky Sony stojícími za obrazovkami Bravia. Displeje umí zobrazit plný barevný prostor BT.2020, a to díky podpoře ekvivalentu 10bitové hloubky (8bit s 2bit vyhlazováním).

Větší Xperia 1 III je vybavena 6,5“ OLED zobrazovačem se 4K rozlišením, menší Xperia 5 III dostala do vínku 6,1“ OLED panel s Full HD+ rozlišením. V obou případech se jedná o displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, kterou doplňuje technologie Motion blur reduction simulující obnovovací frekvenci 240 Hz. Stejnou frekvencí jsou snímány i dotyky prstů, což ocení především hráči her.

Audiovizuální zážitek dotváří působivý zvuk naladěný společností Sony Music Entertainment, oba telefony jsou údajně vůbec prvními smartphony, jejichž reproduktory dokážou zprostředkovat zvuk 360 Reality Audio. U Xperie 1 III mají být reproduktory o 40 procent výkonnější než u předchozího modelu, a to díky vylepšenému vnitřnímu návrhu telefonu. Tradiční posluchače hudby potěší i sluchátkový jack podporující přehrávání audia ve vysokém rozlišení. Sony dokonce k novým Xperiím přidá tři měsíce hudební služby Hi-Fi Tidal zdarma.

Poprvé s periskopickým teleobjektivem

Nové Xperie si výrazně polepšily i v oblasti fotoaparátů, na jejichž vývoji se podíleli odborníci stojící za fotoaparáty Sony Alpha. Kromě toho jsou oba telefony vybavené optikou Zeiss a hardwarovou spouští. Sestavu fotoaparátů tvoří celkem 3 samostatné kamery s rozlišením 12,2 Mpx, které u Xperie 1 III navíc doplňuje 3D iToF senzor. Selfie kamerka v rámečku nad displejem se pak chlubí rozlišením 8 Mpx.

Díky univerzálnosti kamer lze přepínat mezi ohniskovými vzdálenostmi 16, 24, 70 a 105 mm, přičemž poslední dvě hodnoty má na starosti variabilní teleobjektiv s pohyblivou optikou v periskopickém modul, který Sony do svých smartphonů propašovalo vůbec poprvé. Díky tomu, že je tento fotoaparát postaven na snímači s technologií Dual PDAF, můžete se těšit na bleskurychlé ostření i během přepínání různých úrovní přiblížení. Kontinuální autofokus má být navíc devizou všech objektivů.

Díky ToF senzoru a umělé inteligenci disponuje Xperia 1 III funkcí Real-time tracing, kdy dokáže přesně ostřit na pohybující se objekt, a to i v případě, že se na okamžik dostane ze záběru. Nechybí ani profesionální režim Photography Pro, který umožňuje do detailů nastavit si každý jeho aspekt. Součástí tohoto režimu bude i novinka nazvaná Basic Mode s rychlým přístupem k důležitým funkcím.

Nové Xperie budou silné i v záznamu videa a tvorbě „filmových záběrů“, a to díky technologii Cinematography Pro. Ta umožňuje nahrávat video v poměru stran 21:9 při snímkovací frekvenci 24, 25, 30 nebo 60 fps, a to s různým laděním barev. Cinematography Pro vám také nově umožní pohrát si se zpomalenými záběry, přičemž výstupem může být až 4K HDR se snímkovací frekvencí 120 fps.

Xperia 5 III – Power packed, pocket sized design



Výkon na rozdávání

Xperii 1 i 5 III pohání čipset Qualcomm Snapdragon 888, který poskytuje jak vysoký výkon, tak moderní konektivitu zastoupenou podporou sítí 5G, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Sony se navíc pyšní funkcí Chytrá konektivita, která si „ohmatá“ sítě Wi-Fi ještě před připojením a nedovolí vám připojit se k síti, která není funkční; namísto toho raději využije mobilní data. Xperia 1 III je dodávána v konfiguraci 12/256 GB, Xperia 5 III bude nabízena s 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Potěšující je, že interní paměť je možné rozšířit paměťovou kartou.

Energii oběma telefonům dodává akumulátor s kapacitou 4 500 mAh, který by měl zajistit celodenní výdrž a vysokou životnost. Ve spěchu budete moci využít rychlonabíjení, které dovede dobít baterii z 0 na 50 procent za pouhou půlhodinu, pro co nejdelší životnost je však připravena funkce adaptivního nabíjení, která nedovolí přetěžovat baterii. S využíváním této funkce má baterie vydržet 3 roky na původní kapacitě.

Bohužel bezdrátové nabíjení je opět součástí pouze většího modelu, přičemž ten se dokáže o energii podělit i s ostatními zařízeními.

Cena a dostupnost

Xperia 1 III bude dostupná v černé a fialové barvě, Xperia 5 III půjde do prodeje v černé a zelené barvě. Cenu novinek od Sony se nám zatím zjistit nepodařilo, pravděpodobně proto, že se se zahájením prodejů počítá až v průběhu letošního léta.