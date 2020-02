Konec partnerství s Nokií? Sony u nových Xperií spolupracovalo s firmou ZEISS

Sony před nedávnem představilo svůj nový vlajkový model jménem Xperia 1 II. Při prezentaci se japonská značka pochlubila kooperací se společností ZEISS, která bude dodávat komponenty pro fotoaparát novinky. Jedná se zejména o čočky, které budou kalibrovány německými specialisty. Partnerství těchto dvou firem je již dlouhodobé, ale až teď jsme se dočkali výsledků v oblasti smartphonů. Carl ZEISS dodával a dodává ještě jedné značce – Nokii. Znamená to pro ni konec?

Logo Carl ZEISS zdobilo Nokie dlouhou dobu a přežilo přechod pod Microsoft i společnost HMD Global. A bude to tak i dále. Juho Sarvikas, šéf produktového oddělení HMD, na Twitteru přivítal Sony mezi rodinu ZEISS a potvrdil, že německá společnost se bude dále podílet na vývoji smartphonů s logem Nokia.

Our Zeiss partnership provides great value to Nokia phones. Great to see Sony with rich heritage in imaging joining the Zeiss family! We will continue to develop exclusive experiences together with Zeiss for your Nokia phone.

— Juho Sarvikas (@sarvikas) February 24, 2020