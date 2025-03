Sony testuje AI verze slavných postav z PlayStationu, jako první to schytala Aloy z Horizonu

Uniklé video ukázalo AI verzi Aloy z Horizon Forbidden West, která komunikuje s hráčem pomocí hlasových příkazů

Technologie využívá OpenAI, Llama 3 a vlastní systémy Sony pro syntézu hlasu a animaci obličeje

Sony zatím nekomentovalo únik videa, které bylo staženo kvůli copyrightu

Sony pracuje na prototypu AI postavy pro PlayStation, která dokáže vést rozhovory s hráči v reálném čase. Uniklé interní video ukázalo AI verzi Aloy z nedávného Horizon Forbidden West, která reaguje na hlasové příkazy a odpovídá s využitím pokročilé AI technologie. Video bylo krátce po zveřejnění odstraněno kvůli copyrightovému nároku Sony.

Za nitky tahají GPT-4 i Llama 3

Demonstraci vedl Sharwin Raghoebardajal, ředitel softwarového inženýrství v Sony Interactive Entertainment. Technologie využívá dobře známý Whisper od OpenAI pro převod řeči na text, GPT-4 a Llama 3 pro rozhodování a Emotional Voice Synthesis (EVS) přímo od Sony pro generování hlasu. Animace obličeje je řízena skrze technologii Mockingbird od Sony.

Přestože prototyp běžel na PC, Sony testovala běh stejné technologie i na konzolích PlayStation 5 s údajně minimálním dopadem na výkon. Interně byla technologie představena již před rokem a v listopadu 2024 ji Sony prezentovala na Sony Technology Exchange Fair (STEF) v Tokiu.

Koncept s příslibem

Raghoebardajal označil AI Aloy za pouhý technologický koncept, který byl vyvinut přímo ve spolupráci s Guerrilla Games, kteří mají sérii Horizon na svědomí pro interní účely. Zůstává však otázkou, zda bude technologie někdy využita ve hrách, nebo jaký dopad by mohla mít na práci dabérů a herních vývojářů.

Podobné experimenty s AI NPC již představila Nvidia se svou technologií Ace, zatímco Microsoft spolupracuje s Inworld AI na vývoji generativních AI postav pro Xbox. Sony se k videu zatím veřejně nijak nevyjádřila a tak se tváří, jako by se nic nedělo.

Nevyhnutelná budoucnost

Využití nástrojů generativní AI v herním průmyslu je v současné době omezené, ale kontroverzní. Samotní vývojáři se do toho na základě leckterých průzkumů moc nehrnou, každopádně se tomu nakonec nevyhnou. Velcí vydavatelé a obří herní korporace včetně Sony s AI koketují, ať se nám to líbí nebo ne. A je pouze otázkou času, než začnou minimálně některé postavy ve hrách mluvit skrze „AI hlasy“ a než budou jejich obličeje pohánět AI animace.

Vývoj těch největších AAA pecek je totiž tak nákladný, a tak zdlouhavý, že nejspíš nenajdete jediného odborníka, který by aktuální stav vývoje velkých her považoval za udržitelný a obecně zdravý. Náklady jsou jednoduše příliš vysoké, riziko je ještě vyšší, konkurence je úplně nejvyšší a jistoty jsou dávno pryč. Herní vydavatelé tak hledají kde se dá ušetřit, ostatně v posledních dvou letech bylo z herního průmyslu odejito desítky tisíc vývojářů a propouštění, rušení projektů a zavíraní studií ještě ani zdaleka nekončí. A vypadá to, že právě díky nástrojům generativní AI by se mohly velké AAA hry dělat možná o něco levněji a rychleji, byť bohužel na úkor zaměstnanců a nejspíš i na úkor právní stránky věci.