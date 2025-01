Sony ruší dva připravované projekty! Jedním z nich je bohužel God of War Online

Sony zrušilo práci na online verzi hry God of War a dalším neoznámeném projektu

Firma dále přehodnocuje svůj přístup k live-service hrám

Studia Bend Studio a Bluepoint Games budou pracovat na nových projektech

Zrušení her je pro komunitu Playstationu bolestivou zprávou. Série God of War má na herním trhu kultovní status, a myšlenka na online hru v tomto univerzu budila zvědavost i nadšení. Bohužel, jak Sony oznámila, projekt byl zastaven. Na této hře mělo pracovat studio Bluepoint Games, známé svou precizní prací na remaku Demon’s Souls. Mnozí tak doufali v unikátní multiplayerový zážitek. Bohužel, tyto plány končí v šuplíku.

Odchod dlouholetého šéfa Playstationu, Jima Ryana, znamená pro společnost velké změny. Ryan byl velkým zastáncem live-service her a snažil se značku posunout tímto směrem. Nicméně po sérii neúspěchů, jako byl třeba Concord, Sony přehodnocuje své investice. Zdá se, že ne vše, co funguje u jiných firem, je zárukou úspěchu i tady.

A live-service ‘GOD OF WAR’ game has just been cancelled by Sony. pic.twitter.com/2CHX63vhSd — Shows N Series – News, behind the scenes and more (@ShowsNSeries) January 17, 2025

Co dalšího bylo zrušeno?

Online God of War není jediný projekt, který Sony odpískala. Mezi zrušenými hrami je i další multiplayerová hra, kterou údajně vyvíjelo Bend Studio. To je známé díky hře Days Gone, a i když tento titul nezaznamenal masivní úspěch, studio si získalo své fanoušky. Sony však naznačilo, že tato studia nebudou uzavřena, což je pro herní vývojáře aspoň malá útěcha.

Reakce komunity na tyto kroky jsou smíšené. Někteří hráči jsou zklamaní, že nepřijdou o možnost zažít God of War zcela jiným způsobem, zatímco jiní vítají návrat k tomu, co Playstation umí nejlépe – singleplayerové příběhy. Série jako The Last of Us nebo Horizon ukázaly, že právě v tomto ohledu je Playstation neporazitelný.

Přestože se Sony rozhodlo zrušit některé projekty tak studia, která na nich pracovaly, zůstávají aktivní. Spekuluje se o tom, že Bluepoint Games by mohlo dostat na starost další remake, zatímco Bend Studio možná dostane druhou šanci s vlastním projektem.

Ačkoli zrušení těchto titulů naznačuje určitou změnu, Sony se online her úplně nevzdává. Stále pracuje na dalších live-service projektech, jako je Horizon Online nebo Marathon od Bungie. Zdá se, že Sony chce být v tomto ohledu opatrnější a zaměří se na kvalitu místo kvantity.

Zrušení plánovaných her je hořká pilulka, ale fanoušci mohou být zvědaví, co Sony nabídne místo toho. Nové vedení bude muset ukázat, že změna směru bude k lepšímu a přinést projekty, které hráče zaujmou tak, jako to kdysi dokázaly hry jako Uncharted nebo Bloodborne.