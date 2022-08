Sony překvapilo lákavou akcí: k telefonu rozdává luxusní sluchátka zdarma

Sony je vnímáno jako výrobce velmi zdařilých sluchátek (a audiotechniky obecně) a v posledních letech i neprávem přehlížených smartphonů. Přesto slevová akce s tematikou návratu do školních lavic potěší. V rámci nákupu letošních modelů smartphonů totiž dostanete bezdrátová sluchátka zdarma, čímž se nákup samotného telefonu stává mnohem atraktivnější. Dřívější lákavá nabídka platná pro ty, kteří si telefony předobjednali před uvedení do prodeje, tedy znovu vstupuje v platnost.

Akce se konkrétně týká nejnovější japonské vlajky Sony Xperia 1 IV. K té u vybraných prodejců získáte „studiová“ bezdrátová sluchátka WH-1000XM4 v černém provedení s propracovaným zvukem a bezkonkurenčním aktivním potlačením hluku. Cena samotných sluchátek se pohybuje někde mezi 6 a 7 tisíci korunami, takže můžete výrazně ušetřit. Druhá část akce se věnuje odlehčenému modelu Sony Xperia 10 IV, ke kterému zájemci dostanou dárek v podobě bezdrátových špuntů WF-C500, opět v černém provedení.

Slevová akce nazvaná BASS to school („basová“ parafráze na „back to school, tedy „zpátky do školy“) je platná od 29. 8. do 16. 9. a lze jí využít u těchto prodejců: Alza, Mobil Pohotovost, Electro World, CZC, Mall, Datart, ElviaPro a EllexGK (Sony Center).

Otázkou však zůstává, kolik školáků si pořídí vlajkový model za více než 30 tisíc. Odlehčený model za skoro třetinovou cenu však pro studenty představuje zajímavou volbu, pokud pro ně nehraje důležitou roli kvalita videa. Podrobnosti jsou k nalezení v našich podrobných recenzích.