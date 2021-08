Sony potají vydalo revizi PlayStationu 5. Jaké přináší změny?

Herní konzole si zakládají na unifikovaném hardwaru, který se příliš často neaktualizuje. V průběhu životního cyklu konzolí vždy přijde nějaké to oživení, které je často spojeno se zmenšením rozměrů, případně – jako u minulé generace – také s příchodem výkonnější verze konzole. Japonský gigant Sony ale tentokrát nehrál podle předem známých pravidel.

V Austrálii se objevil model digitální edice konzole PlayStation 5, který se od původní varianty liší v několika bodech. Nejvýraznější změnou je jiný typ šroubu, který umožňuje ke konzoli připevnit podstavec pro postavení PS5 do vertikální polohy.

Pro uchycení stojanu bylo dříve potřeba použít šroubovák, nyní se bez něj konzole obejde. Změnou prošel také samotný stojan, jak si na Twitteru povšimnul uživatel bdp2007. Sony zároveň „nový“ PlayStation 5 odlehčilo o zhruba 300 gramů a dalo mu nové kódové označení CFI-1102A (původní model byl znám pod kódem CFI-1000).

Not only is the screw different it’s a different clamp as well. pic.twitter.com/JLr6eK2tae

— B (@bdp2007) August 23, 2021