Sony oznámilo 13 nových her pro PS VR 2 včetně střílečky Pavlov i konkurence Beat Saberu

Headset pro virtuální realitu PlayStation VR 2 dorazí již 22. února

V průběhu února a března pro něj bude k mání celkem 37 titulů

K těm nově představeným patří rytmické hry nebo magická projížďka v kajaku

Sony se pomalu, ale jistě chystá na start prodeje PlayStation VR 2. Hráče láka k nákupu také zajímavými herními tituly, které dorazí na trh společně. K již dříve představeným nyní japonský gigant přidal 13 dalších.

Za zmínku stojí minimálně několik z nich. Kayak VR: Mirage působí v traileru úchvatně, podle všeho má ale jít spíše o benchmark než o skutečnou hru. Hlavní náplní je, jak název napovídá, plavba v kajaku.

Kayak VR: Mirage - Announcement Trailer | PS VR2

Watch this video on YouTube

Fascinující game design slibuje přinést Before Your Eyes, graficky osobitá příběhová indie hra, která se částečně ovládá mrkáním. A zajímavou stylizaci nabízí i akční adventura s prvky survivalu jménem Song in the Smoke: Rekindled.

Legendární Beat Saber se pokusí napodobit dvě rytmické akční hry: Thumper a Synth Riders. Sportovně laděné příznivce virtuální reality pro změnu zaujme simulátor amerického fotbalu NFL Pro Era nebo boxerská bojovka Creed: Rise to Glory v edici Championship.

Na závěr jsme si ponechali střílečku Pavlov, která již zaznamenala úspěch na PC. Trailer ukazuje souboj nablízko i na dálku a dokonce i hororovou bitvu se zombíky. Kompletní součet všech nově i dříve představených PS VR 2 titulů najdete na webu PlayStation Blog.