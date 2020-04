Do VR hitu Beat Saber přibyla skladba, která vám pomůže s udržením kondice

Do česko-slovenského VR bestselleru Beat Saber přibyla zdarma nová skladba s názvem FitBeat, která má za cíl udržet hráče fit, což v době karantény kvůli koronaviru jistě přijde vhod. Funguje v režimech Standard, One Saber a 360 i 90°.

Beat Saber si získal obrovskou popularitu právě i díky pravidelnému přísunu nových písní, jak bezplatných, tak placených. Fanoušci si za necelý rok a půl od jeho vydání koupili již více než 10 milionů skladeb. Hry samotné se prodalo přes 2 mil. kopií a již nějakou dobu kraluje žebříčku nejprodávanějších titulů pro virtuální realitu.

💥 Our new free fitness song 'FitBeat' just dropped! Play it in Standard, One Saber and 360°/90° Modes! 💥

Get your body moving – No excuses, just fun! 💪

Enjoy! pic.twitter.com/yRdqLyu4pG

— Beat Saber (@BeatSaber) April 9, 2020