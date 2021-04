Sony ještě nezpívá labutí píseň, poprvé od roku 2017 je v zisku

Ačkoli na to mnohdy zapomínáme, japonská firma Sony stále vyrábí mobilní telefony. Z dříve velkého hráče se postupem času dostala na okraj trhu, až to chvílemi vypadalo, že mobilní divizi odprodá nebo uzavře. Ostatně to před nedávnem udělalo LG, které rovněž dříve platilo za průkopníka, nicméně poslední dobou se Korejcům nedařilo najít ten správný recept na úspěch.

Od roku 2014 Sony dotovalo mobilní sekci ze zisků lukrativnější herní divize. S klesajícími prodeji a neustálou ztrátou to vypadalo, že zaříznutí telefonů s logem Sony na zádech je jen otázkou času. Paradoxně byl covidový rok 2020 pro mobilní divizi po dlouhých letech ziskový, když telefony Xperia vydělaly 27,7 miliardy japonských jenů (cca 5,48 miliardy korun), a poprvé od roku 2017 dosáhla zisku.

Zajímavé je, že zisk šel ruku v ruce s nízkými prodeji. Za loňský rok Sony prodalo vůbec nejméně chytrých telefonů, konkrétně 2,9 milionu kusů. Díky lepší cenové politice a optimalizaci nákladů tak Japonci po dlouhých letech znovu ochutnali sladké ovoce zisku. Doufejme, že Sony bude v této politice pokračovat a že se smartphonům Xperia 1 III a Xperia 5 III bude i nadále dařit. Mobilní svět by totiž byl bez japonských samurajů o dost chudší.