Sony Ericsson VAIO: unikátní komunikátor z roku 2010, který nedostal šanci změnit trh

Na mnoha webech i sociálních sítích se můžeme každodenně dozvídat o nových a nových kouscích mobilní techniky, které prošly vývojem, testováním a nakonec si najdou cestu až ke koncovým uživatelům.

Je ale stále mnoho zařízení, které se v některé fázi vývoje nebo testování zaseknou a ve výsledku se do prodeje nedostanou, ačkoliv někdy mohou vypadat velmi potenciálně. Jedním z nich je Sony Ericsson VAIO z roku 2010, jehož fotky se nyní objevily na webu XDA-Developers.com.

Sony Ericsson VAIO na tu dobu nabízel slušný 5,5 palcový displej a velmi zajímavou konstrukci s vysouvací klávesnicí (ta v té době byla celkem běžná). Zobrazovač je ohraničen tlustým rámečkem, to však tehdy také bylo zcela normální. Prvního VAIO smartphonu s Androidem jsme se nakonec dočkali až v roce 2015, kdy se VAIO se Sony spojilo.

Android 2.1 a multifunkční klávesnice

Operačním systémem tohoto smartphonu měl být Android ve verzi 2.1 Eclair z roku 2009. Pod displejem si můžete všimnout tří hardwarových tlačítek typických právě pro Android 2.1. Hardwarová klávesnice se dala používat ve dvou režimech – prvním je jen částečné vysunutí klávesnice v rovině s displejem. Druhým krokem je úplné vyklopení, kdy se klávesnice dostane do mírného úhlu proti displeji. Nejlépe je to vidět z přiložených fotografií.

Zajímavostí pak je, že tři hardwarová tlačítka, která najdeme pod displejem, se opakují i v levém dolním rohu klávesnice. Najdeme je nalevo od mezerníku.

Na zádech telefonu se nachází velké logo VAIO, fotoaparát s bleskem i označení prototypu. Dále v rozích najdeme čtyři gumové nožičky, které pomáhaly stabilitě zařízení při použití s plně vysunutým displejem. Sony Ericsson VAIO byl vybaven microUSB portem a klasickým audio konektorem pro připojení sluchátek.

Sony Ericsson VAIO byl ve své době nadčasovým telefonem a pokud by se dostal na pulty obchodů, možná by ovlivnil budoucí vývoj značky Sony Ericsson. Možná i dnes by takový telefon zahýbal trhem v případě, že by byl vybaven konkurenceschopným displejem a moderními „vnitřnostmi“. Zajímavý telefon s Androidem a kvalitní hardwarovou klávesnicí by si i dnes našel své kupce.