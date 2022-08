Snapdragon W5 Gen 1 se chystá do akce. Jako první se s ním pochlubí Oppo Watch 3

Zatímco u smartphonů jsme si už zvykli, že každý rok přichází nové a ještě výkonnější čipsety, u chytrých hodinek je situace trochu jiná. Výrobci zázračných komponent z křemíku se na tuto oblast příliš nezaměřují, a tak není výjimkou, kdy nejnovější hodinky musí spoléhat na několik let stará střeva. Qualcomm se nedávno konečně odhodlal přinést pro chytré hodinky svěží vítr v podobě Snapdragonu W5 Gen 1, který si odbyl premiéru v červenci.

Netrvalo to dlouho a polovodičová novinka se podívá do prvních produktů. Těmi budou chytré hodinky Oppo Watch 3 a Watch 3 Pro, které čínský výrobce představil na domácím trhu. Základní model se chlubí 1,75“ AMOLED panelem s rozlišením 372 × 430 pixelů, 1 GB RAM, 32GB interní pamětí, Bluetooth 5.0, podporou eSIM, NFC, odolností proti vodě do 5 BAR, všemi relevantními geolokačními systémy, hmotností 31,9 gramů, senzorem pro měření srdečního tepu, okysličení krve i EKG či baterií s kapacitou 400 mAh.

Varianta s označením Pro dostala oproti základní variantě LTPO AMOLED displej o velikosti 1,91“ s rozlišením 378 × 496 pixelů a baterii s kapacitou 550 mAh. Hmotnost bez řemínku činí 37,5 gramů a mezi ovládacími prvky nechybí korunka. Zbytek specifikací je totožných.

Cena Oppo Watch 3 začíná na 1 499 jüanech (cca 6 400 Kč s DPH), zatímco Oppo Watch 3 Pro startuje na 1 899 jüanech (cca 8 300 Kč s DPH). Do prodeje se oba kousky dostanou už 19. srpna. Jestli se podívají také mimo Čínu, není prozatím jasné.