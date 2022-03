„Smrt Putinovi!“ Facebook bude dočasně tolerovat nenávistné komentáře vůči Rusku

S projevy nenávisti má největší sociální síť světa Facebook dlouhodobé problémy. Zatímco někteří si stěžují na cenzuru ve chvíli, kdy jim byl jejich příspěvek zablokován pro porušení zásad, jiní naopak Facebooku vytýkají jeho laxní přístup k blokaci urážlivých a nenávistných příspěvků.

Reuters: Facebook to temporarily allow posts calling for violence against Russians, calls for Putin's death.

According to internal emails seen by Reuters on March 10, Meta will allow for calls of violence against Russians in the context of Russia’s war against Ukraine.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 10, 2022