Smazali jste si na data na Mac OS? iBoysoft Data Recovery vám pomůže

Ztráta dat z počítače není nikdy příjemnou záležitostí. V takovém případě nezbývá nic jiného, než sáhnout po obnovovacím softwaru, který snad většinu ztracených dat zachrání. Jestli se ale bojíte o soukromí a data máte šifrována, máte zaděláno na problém. Najít ten správný program, který si poradí nejen se souborovým systémem APFS, ale také s jeho šifrováním, není tak jednoduché. iBoysoft Data Recovery for Mac si nicméně i tak poradí.

iBoysoft Data Recovery for Mac si poradí se smazanými či ztracenými fotografiemi, dokumenty, videy, hudbou, e-maily a dalšími typy souborů. Je přitom lhostejné, zda je souborový systém APFS, HFS+, FAT32 nebo exFAT. Hlavní předností je také široká podpora starších verzí MacOS, a to až k prastaré verzi 10.7 Lion.





Šifrované soubory APFS nejsou žádný problém

Specialitou iBoysoft Data Recovery for Mac je obnova dat z proprietárního souborového řešení od Applu APFS. To by nebyla až taková specialita, kdyby iBoysoft Data Recovery for Mac nezvládal rovněž obnovu těchto dat i v případě, kdy byla šifrována. Systém APFS je v MacOS již od verze 10.13 High Sierra, tedy se týká poměrně velkého počtu zařízení.

Problémem nejsou ani případy, kdy váš Mac nejde nastartovat. V takovém případě nabízí iBoysoft Data Recovery for Mac dva způsoby, jak data zachránit: buďto lze využít Recovery mód v případě, že disponujete pouze jedním Macem, nebo lze vytvořit bootovací flash disk k záchraně dat.

Smazaná data z koše nejsou ztracená

Nejvíce ale pomůže v případech, kdy soubor přesunete do koše a ten vyprázdníte. Ani v těchto případech není vše ztraceno a iBoysoft Data Recovery for Mac data dokáže spolehlivě zachránit. Jen nesmíte s takovouto záchranou příliš otálet. Je přitom jedno, zda jste smazali oblíbenou písničku, cennou fotografii nebo oblíbený film.

Obnovit ztracená data nemusíte jen z harddisku vašeho Macu, ale také z externích úložišť. iBoysoft Data Recovery for Mac si poradí s flash disky, externími harddisky, SD kartami, paměťovými kartami a mnohými dalšími. Nezoufejte ani v případech, kdy potřebujete obnovit poškozené či zformátované soubory – také s tím si iBoysoft Data Recovery for Mac poradí.

Správná diagnostika je základ, proto nabízí iBoysoft Data Recovery for Mac jak rychlé skenování, tak hloubkové. Na jejich základě si můžete vybrat nejen, jakým způsobem chcete data obnovit, ale také si můžete předem vybrat, co zachránit chcete a na čem vám až tak úplně nezáleží.

Software umí obnovit data i z Macu, který nelze nabootovat

Ve většině případů lze obnovu dat provést po nabootování do operačního systému Mac OS, nicméně mohou nastat situace, kdy systém spustit nelze. I na tuto možnost vývojáři z iBoysoft mysleli a připravili návod, jak systém opět spustit.

K dispozici je několik možností – buď využijete Recovery Mode na vašem Macu v kombinaci s Terminalem a následným spuštěním programu iBoysoft Mac Data Recovery. Případně můžete využít druhého postupu, kdy si vytvoříte vlastní bootovací disk, nicméně v tomto případě je nutné, abyste měli k dispozici ještě druhý počítač. Jak vše provést si můžete prohlédnout na přiloženém videu.

iBoysoft Data Recovery for Mac: spolehlivý pomocník při obnově dat

iBoysoft Data Recovery for Mac je k dispozici pro MacOS od verze 10.7 Lion, až po aktuální verzi 10.15 Catalina. Zkušební verze iBoysoft Data Recovery for Mac je zdarma, nicméně za prémiové funkce si připlatíte. Základní edice vás vyjde na 70 dolarů (cca 1 600 korun), pokročilejší na 100 dolarů (cca 2 300 korun) a verze bez omezení na 300 dolarů (cca 6 900 korun). Nástroj pro obnovu dat je k dispozici také pro operační systém Windows.