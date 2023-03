Smartphony Pixel trápí kuriózní problém, stačí pustit toto video

Některé smartphony Google Pixel postihla zvláštní chyba. Při snaze o načtení jednoho videa prostřednictvím aplikace YouTube dojde k rebootu telefonu. Týká se to převážně modelů Pixel 7 a Pixel 7 Pro, jsou ale i záznamy o stejné chybě u starších modelů Pixel 6 a Pixel 6a. Jedná se o video Alien 4K HDR z filmu Aliens.

Alien 4K HDR | Get Out of There

Ačkoliv Google nevysvětlil, proč se tato chyba objevila, v březnovém updatu má být opravena. Do té doby si majitelé Pixelů musí sledování videí o vetřelcích odpustit.

A bunch of folks on Reddit are reporting that playing a specific YouTube video causes their Pixel 7/7 Pro to immediately reboot and have issues with network connectivity.

This didn't crash my Pixel 6 Pro, but you are warned.https://t.co/7UoLJU5SFS

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 26, 2023