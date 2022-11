Smartphone a zrcadlovka v jednom? Zachyťte perfektní okamžiky s Huawei Mate 50 Pro

Možná se to zdá neuvěřitelné, ale je to tak. Huawei Mate 50 Pro nabízí takové funkce fotoaparátu, že už se blíží digitální zrcadlovce. Jeho 10úrovňová nastavitelná clona, perfektní zaostření a spousta dalších funkcí umožní vytvoření dokonalé fotografie, která uchová vzpomínky na daný okamžik co nejreálnější.

Huawei Mate 50 Pro přichází s nejmodernějším foťákem s 10úrovňovou nastavitelnou fyzickou clonou. Telefon umožňuje uživatelům volit mezi režimy podle toho, jak zkušený fotograf je. Běžní uživatelé mohou zapnout automatický režim, který umožňuje, aby se chytrá clona sama přizpůsobila velikosti clony scény a scénáři fotografování. Pokročilejším fotografickým nadšencům umožňuje profesionální režim ručně upravit hloubku ostrosti a stupeň rozostření pro zachycení vašeho osobního mistrovského díla.

Kromě pokročilého softwaru je Huawei Mate 50 Pro vybaven špičkovým hardwarem a algoritmy pro zachycení těch nejčistších fotografií a videí. Použitý fotoaparát Ultra Aperture Camera je vybaven velkou clonou f/1,4, která spolupracuje s XD Fusion Pro a zvýšeným příjmem světla pro dosažení dokonalé úrovně jasu, světla a zobrazení detailů.

Jak na to? Zde je návod, jak může Huawei Mate 50 Pro dále vylepšit zážitek z fotografování.

Flexibilní hloubka ostrosti pro jakýkoli scénář

K pořízení dokonalé fotografie je nezbytné souznění mezi softwarem a hardwarem. Smartphony v minulosti už disponovaly „nastavitelnou clonou“, ale neměly vhodný hardware k plnému využití této funkce.

Huawei Mate 50 Pro je první, který má primární fotoaparát s objektivem s 10úrovňovou nastavitelnou clonou. Díky tomu lze přesně ovládat přívod světla, což umožňuje telefonu zůstat přenosný. Uživatelé si mohou vybrat mezi dvěma režimy v závislosti na tom, jak dobře se ve fotografování orientují. Automatický režim podporuje čtyři chytrá nastavení clony pro zohlednění různých scénářů fotografování, ve kterých se uživatelé mohou nacházet. Zohledňuje množství přijímaného světla a automaticky na fotografie aplikuje vhodný jas. Na druhou stranu profesionální režim umožňuje zkušeným fotografům ručně nastavit clonu mezi 10 různými úrovněmi pro nastavení hloubky ostrosti a rozmazání.

Zachyťte super okamžiky i ve tmě

Fotografování v noci nebo v šeru bylo pro uživatele chytrých telefonů vždy výzvou. Ani s běžnou funkcí blesku se focení ve tmě ne vždy ukáže tak, jak byste si přáli. V tomto ohledu poskytuje Huawei Mate 50 Pro silnou světelnou citlivost v rámci svého primárního fotoaparátu a využívá algoritmus XD Fusion Pro. To umožňuje ostré a detailní noční scény s kalibrovaným jasem pro snímky spolu s porovnáním chladu a tepla.

Noční režim zachycuje fotografie s vysoce zřetelnými světlými a tmavými oblastmi, včetně studených a teplých barev, a to i v šeru. Kromě toho můžete při fotografování v nočním režimu zobrazit náhled obrázku v hledáčku a sledovat, jak se fotografie rozjasní a vyjasní s plynulými přechody.

Mate 50 Pro dává portrétům nový rozměr

Portrétní režim je v posledních letech oblíbenou funkcí. Kromě focení lidí se portrétní režim používá i k zachycování předmětů. Umožňuje pořizovat jedinečně vypadající fotografie s rozmazaným pozadím.

Řada Huawei Mate 50 dále vylepšuje efekt díky primárnímu fotoaparátu s ultra velkou clonou, který pracuje v tandemu s výpočetními možnostmi segmentace portrétu. To umožňuje použít rozostření pozadí na optické úrovni, které využívá fyzickou clonu a liší se od algoritmů clony používaných běžnými mobilními telefony. Využívá výhody optických úrovní, díky nimž objekt přirozeně vystupuje ze svého okolí, s hladkou pokožkou, přirozeným odstínem pleti a efektem jasných očí.

Při pořizování snímků lze použít malé a střední zaclonění, takže krajiny a objekty koexistují na stejném snímku. Při pořizování skupinových fotografií tak budou všichni lidé v přední i zadní řadě stejně zaostření.

Vynikající přiblížení

Možnosti zoomu byly vždy jedním z faktorů, které definují dobrý fotoaparát. Umět fotit na dálku, a přitom dosáhnout čistého vizuálu, bylo vždy cílem. Huawei Mate 50 Pro, vybaveným periskopickým teleobjektivem, podporuje až 200násobný rozsah zoomu a přibližuje objekty blíže než kdy jindy. Kromě toho zbrusu nový širokoúhlý makro fotoaparát podporuje supermakro snímání, zvětšuje detaily a zobrazuje je s vynikající čistotou. Huawei mate 50 Pro také podporuje natáčení makro videa a makro obraz v obraze (PiP) pro přesné přenášení scén v pohybu.

Kromě Mate 50 Pro přinesl Huawei na český trh také řadu nova 10 s mnoha inovativními technologiemi. Telefony jsou vybaveny hlavním fotoaparátem s rozlišením 50 Mpx, 60 Mpx předním duálním fotoaparátem, schopností rychlého nabíjení a technologií Touch Turbo 2.0, s kterou si díky skvělé kvalitě zvuku a stereofonnímu systému dvou reproduktorů vychutnáte naprosté audiovizuální pohlcení.

Vlajkovou loď Mate 50 Pro seženete od 1. listopadu v prodeji za 31 999 Kč. Chytrý telefon nova 10 lze sehnat již za 13 999 Kč a nova 10 Pro za 17 999 Kč. Více informací o nových telefon se dozvíte na oficiálních stránkách Huawei.