Sluchátka Samsung Galaxy Buds+ nedostanou funkci, kterou všichni očekávali

Samsung v příštím měsíci představí nové vlajkové smartphony z řady Galaxy S20, ohebné véčko a také nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds+. Podle uniklých renderů víme, že se vzhled sluchátek oproti současné generaci příliš lišit nebude, a tak jsme zvědaví, s jakými novinkami Samsung přijde uvnitř. Bohužel se zdá, že na nejočekávanější funkci nakonec vůbec nedojde.

Tou funkcí je aktivní potlačení okolního hluku, se kterým přišel například Apple u sluchátek AirPods Pro. Očekávalo se, že sluchátka Samsung Galaxy Buds+ budou přímou odpovědí, avšak podle uznávaného informátora Ice Universe se změny odehrají jinde – sluchátka mají dostat vylepšenou výdrž, lepší zvuk a také rychlejší nabíjení.

Galaxy Buds+ does not have noise reduction, but it improves battery life, sound quality and fast charging.

— Ice universe (@UniverseIce) January 6, 2020