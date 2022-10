Sluchátka Nothing Ear (stick) zaujmou nízkou hmotností i netradičním designem. Prodej začne už za týden

Společnost Nothing dnes odhalila svůj třetí produkt v podobě sluchátek Nothing Ear (stick). Ta dorazí v oválné krabičce, která připomíná rtěnku a zaujme tedy především něžné pohlaví. Jedná se o pecky s velmi nízkou hmotností 4,4 g. Oproti předchozímu modelu ubylo ANC, ale můžeme se těšit na relativně příznivou cenovku 2 999 Kč. Začátek prodeje je naplánován na 4. listopad letošního roku. K dostání budou i u nás.

Kvalitní zvuk zajistí 12,6mm měniče a tzv. Bass Lock Technology, což je softwarová novinka, která automaticky upraví množství basů podle tvaru zvukovodu daného uživatele. Pro jeho zaměření je určen speciální mikrofon. Další mikrofon slouží pro telefonní hovory a třetí mikrofon zajistí detailní detekci okolního hluku v průběhu telefonování. Z kodeků je k dispozici SBC a AAC. AptX tedy ve výčtu chybí.

Ovládání Press Control přinese jistotu i v případě mokrých rukou. Po stlačení nožičky je možné pozastavit nebo spustit přehrávání, přeskakovat skladby, aktivovat hlasového asistenta nebo měnit hlasitost. Krytí třídy IP54 značí dostatečnou odolnost vůči vodě a prachu.

Nothing Ear (stick)

Nothing Ear (stick) nabízí buďto 7 hodin poslechu nebo 3 hodiny telefonování na jedno nabití. Krabička ale ukrývá dalších 22 hodin výdrže. Za pouhých 10 minut v krabičce je možné sluchátka dobít na další 2 hodiny výdrže. Pokud už máte telefon Nothing Phone (1), můžete využívat i speciální ekvalizér nebo vlastní nastavení ovládání pomocí gest. Ostatní uživatelé Androidu a iOS tyto možností získají po stažení aplikace Nothing X.